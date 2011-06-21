به گزارش خبرنگار مهر، مقالات علمی امیرسپهریان آذر با عنوان های سنتزو شناسایی MMT مدیفیه شده با پلی آلیل آمین و تولید نانو کامپوزیت و دومین مقاله تحت عنوان، تولید نانوژل پلی آلیل آمین و پلی متاکریلیک اسید با روش کمپلکس درونی، در محیط آبی و مقاله سوم سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت کوپلیمرنی به وسیله MMT مدیفیه شده با PVSA است که به صورت سخنرانی به زبان انگلیسی است.

سپهریان آذر مدیر گروه مقطع کارشناسی ارشد شیمی، مهندسی شیمی، با درجه استادیار از اعضای هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر است.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر با دارا بودن گرایش های مختلف شیمی در مقاطع مختلف هم اکنون در رشته های مهندسی شیمی- فرآیند، مهندسی شیمی پلیمر، شیمی آلی و شیمی کاربردی( در مقطع کارشناسی ارشد) و رشته های مهندسی شیمی- پتروشیمی، شیمی کاربردی، مهندسی شیمی صنایع غذایی، مهندسی شیمی صنایع معدنی، مهندسی شیمی پالایش، مهندسی صنایع پلیمر (در مقطع کارشناسی پیوسته) و رشته های مهندسی مواد- ذوب فلزات، مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی در (کارشناسی ناپیوسته) و در (کاردانی) نیز رشته ی کاردان فنی پتروشیمی دانشجویان در این رشته ها مشغول به تحصیل هستند.

هم اکنون این واحد با دارا بودن 128رشته که 28 رشته آن کارشناسی ارشد، با بیش از 10 هزار و 500 نفر دانشجو و قریب به 750 نفر استاد تمام وقت، نیمه وقت و مدعو بزرگترین مجتمع آموزش عالی در بین مراکز آموزش عالی دولتی و غیر دولتی شمال شرق استان آذربایجان شرقی است.