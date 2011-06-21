440 نفر با حمایت ستاد دیه گلستان آزاد شدند

احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این افراد با پرداخت 73 میلیارد و 442 میلیون و 639 هزار و475 ریال آزاد شدند.

وی اظهار داشت: در دو ماهه اول سال جاری نیز 130 نفر با پرداخت 15 میلیارد ریال از طریق ستاد دیه آزاد شدند.

وی عنوان کرد: همچنین از 442 فقره درخواست عفو با 213 فقره موافقت شده است.

رئیس دادگستری استان گلستان ادامه داد: در شورای حل اختلاف سال گذشته دست به بهسازی و ارتقا زده شد که حاصل آن تقلیل بیش از 600 شعبه به 156 شعبه بوده است.



وی افزود: در سال 89 تعداد 99 هزار و 29 پرونده وارد شورای حل اختلاف شده که 20هزار و 657 فقره به مصالحه انجامید و 99هزار و 350 فقره نیز مختومه شده است.



وی گفت: از سال 86 تا کنون که این شوراها ایجاد شدند به 580 هزار فقره پرونده رسیدگی شده است و 123 هزار فقره آن از طریق مصالحه بوده است.



فاضلیان اظهار داشت: در سال گذشته 37 هزار و 650 نفر از واحد ارشاد و معاضدت دادگستری استفاده کرده اند و 750 مورد وکالت معاضدتی داده شده است.



وی تصریح کرد: همچنین 9 هزار و 750 نفر از طریق تلفن 129 خمات رایگان قضایی دریافت کرده اند.