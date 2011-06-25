شجاعت حضور در مسابقات جهانی را نداریم/ بدون تدارکات کجا برویم!

عزت رزمگر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: متاسفانه تیم جوانان برنامه حضور در 6 سفر تدارکاتی و مسابقه ای را داشت اما حتی نتوانسته یکی از این برنامه ها را محقق کند. می ترسم مانند سال گذشته در نهایت با رفتن به پابوس امام رضا (ع) و برگزاری یک اردوی یک هفته ای در شهر مشهد راهی مسابقات جهانی شویم.

وی افزود: اگر باز هم این اتفاق برای تیم جوانان بیفتد نمی دانم باید با چه شجاعتی راهی مسابقات قهرمانی جهان شویم و با برترین های دنیا مسابقه دهیم.

مربی تیم جوانان کشورمان بیان کرد: هرچند بچه ها آماده هستند اما اینها ورزشکاران جوانی هستند که باید در میدان مسابقه ارزیابی شده و آزمایش شوند. مگر من به عنوان مربی تا چه زمانی می توانم این بازیکنان را در حد مطلوب و روی فرم نگه دارم.

وی دامه داد: بازیکنان روحیه خود را از دست خواهند داد. چون هیچ تجربه ای از حضور در مسابقات مهم بین المللی کسب نکرده اند. تمام مسابقات تدارکاتی شان به هر بهانه ای لغو شده است. یکی به دلیل صادر نشدن روادید همه تیم، یکی به خاطر کارشکنی مصری ها و حالا هم ترکیه و گرجستان برای آمدن به ایران به ما جواب نمی دهند.

رزمگر که سال گذشته این تیم را در مسابقات قهرمانی آسیا همراهی کرد و با آنها به عنوان سوم این قاره دست یافت، تاکید کرد: مسابقات سختی در پیش داریم و بازیها هم پشت سر هم هستند. همین مسئله کار تیم ما را بیش از قبل سخت می کند.

وی در مورد شرایط بازیکنانش گفت: متاسفانه تیم ما شرایط خوبی ندارد. نیمی از بازیکنان مصدوم هستند و به هیچ عنوان آماده حضور در چنین مسابقه مهمی نیستند. با این حساب بدون تدارکات و شرایط خوب بازیکنان کجا باید برویم!

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان جهان اواخر تیرماه در"تسالونیکی" یونان برگزار می‌شود. تیم ایران در گروه چهارم با تیم‌های کانادا، سوئد، اسپانیا، مجارستان، پرتغال در دور مقدماتی مسابقه خواهد داد.