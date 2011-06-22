ثبت جهانی دنا در تیرماه/ تنگ صیاد؛ کاندیدای بعدی یونسکو

ناصر مقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه منطقه تنگ صیاد دارای بسیاری از پارامترهای لازم برای ثبت جهانی در یونسکو است افزود: این پارمترها شامل حفظ تنوع زیستی ،تنوع فرهنگی، توسعه اقتصادی، بهبود جوامع محلی ، حمایت منطقی به منظور انجام تحقیقات، نظارت و دیده‌بانی، آموزش و تعلیم محیط زیست است.



به گفته وی، هم اکنون 533 ذخیره‌گاه زیست کره متعلق به 107 کشور جهان در فهرست یونسکو به ثبت رسیده که ایران از جمله کشورهای پیشگام و موثر در تحقق برنامه‌های انسان و کره مسکون سازمان یونسکو و به عنوان یکی از اعضای فعال کمیسیون ملی انسان و کره مسکون یونسکو محسوب می شود. تاکنون سهم ایران از ذخیره‌گاههای زیستکره جهان معادل 1/69 درصد بوده است که این شامل 9 ذخیره‌گاه زیستکره قبلی ثبت شده در فهرست یونسکو است.



مقدسی افزود: هم اکنون 9 ذخیره گاه پارک های ملی ارومیه، گلستان، کویر، مناطق حفاظت شده ارسباران در آذربایجان شرقی، توران در استان فارس، گنو و حرا در هرمزگان، ارژن و پریشان استان فارس و پناهگاه حیات وحش میانکاله استان مازندران در فهرست یونسکو در 34 سال پیش ثبت شده اند. با توجه به فرآیندی که ثبت آثار در یونسکو دارد از سال 1976 میلادی تاکنون هیچ کدام از ذخیره گاههای طبیعی ایران در فهرست جهانی ثبت نشده است.

وی با بیان اینکه با ثبت ذخیره گاه دنا در تیرماه سال جاری تعداد ذخیره گاههای جهانی ما به 10 عدد می رسد تصریح کرد: اگرچه پتانسیل مناطق حفاظت شده ایران برای ثبت جهانی بسیار بالاست و کمیته فنی 241 منطقه را واجد شرایط لازم برای ثبت جهانی می داند ولی باید واقع بین باشیم زیرا این پروسه طولانی است و تا پایان برنامه 5 ساله پنجم ماکزیمم 3 ذخیره گاه دیگر را می توانیم در یونسکو ثبت جهانی کنیم که آنها را کاندید کرده ایم و یونسکو در حال بررسی است.

به اعتقاد مقدسی، ثبت این آثار در فهرست جهانی یونسکو ارزش و اعتبار بین المللی به ذخیره گاههای کشورمان می بخشد. ذخیره‌گاه های زیستکره، مناطق حفاظت شده‌ای هستند که از طرف یونسکو تحت پوشش دفتر شورای هماهنگی بین‌المللی برنامه انسان و کره مسکون (MAB) قرار می گیرند.



به گفته مدیرکل زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست ، هدف اصلی تعیین این ذخیره‌گاهها ایجاد زمینه علمی مناسب در جهت هماهنگی بین کشورها و تبادل دانش علمی به منظور جلوگیری از کاهش روند رو به نابودی تنوع‌ زیستی است.

وی در پاسخ به اینکه عبور خط لوله دوم از منطقه حفاظت شده تنگ صیاد منجر به تعویق در ثبت جهانی تنگ صیاد که پیش از این گفته شده بود همزمان با دنا ثبت می شود شده است گفت: عبور خط لوله جدید در حریم قانونی وزارت راه بوده و آسیبی به این به این منطقه نمی رساند. همچنین طولانی شدن پروسه بررسی در یونسکو برای ثبت جهانی یک اثر طبیعی است و ربطی به این قضیه ندارد.

مقدسی با بیان اینکه سازمان محیط زیست تمام تلاش خود را برای حفظ و گسترش مناطق 4 گانه حفاظتی انجام می دهد یادآور شد: در این مناطق هیچ کاربری بهتر از کارکرد های زیست محیطی نیست و سیاست کلی سازمان حفظ این مناطق برای نسل حال و آینده کشور است که دفتر زیستگاهها این مهم را با وسواس هرچه بیشتر پیگیری می کند.

پیش از این مدیر پروژه حفاظت از زاگرس مرکزی گفته بود: عبور خط لوله گاز از ذخیره‌گاه زیستکره تنگ صیاد در استان چهارمحال و بختیاری، ثبت جهانی این ذخیره‌گاه را تحت تأثیر قرار می دهد و ممکن است نظر کارشناسان بین المللی را از جهت ثبت جهانی این ذخیره گاه تغییر دهد.

تنگ صیاد یک اثر طبیعی و ذخیره گاهی منحصر بفرد در استان چهارمحال و بختیاری است که به همراه اثر طبیعی دنا در کهکیلویه و بویراحمد که در سال 1389 توسط شورای بین المللی انسان و کره مسکونی در فهرست جهانی ثبت شد برای ثبت جهانی معرفی شد تا تعداد ذخیره‌گاه های زیست کره در کشور به عدد 11 برسد.