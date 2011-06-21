69 قاچاقچی مواد مخدر در خراسان شمالی در دام قانون گرفتار شدند

سرهنگ علی پاکدل در رابطه با جزئیات اجرای این طرح به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده به تهیه و توزیع مواد مخدر و مبارزه با خرده فروشان 38 نقطه آلوده پاکسازی شد.

وی تصریح کرد: هفت خیابان، 11 میدان و 30 محله در راستای این طرح مورد پاکسازی قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان افزود: از تعداد افراد دستگیر شده هشت کیلو و 656 گرم انواع مخدر کشف و ضبط شد که از این مقدار شش کیلو و 633 گرم تریاک و یک کیلو 976 گرم هروئین و سایر مواد مخدر بوده است.