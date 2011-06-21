۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲

69 قاچاقچی مواد مخدر در خراسان شمالی در دام قانون گرفتار شدند

بجنورد - خبرگزاری مهر: پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی 69 قاچاقچی مواد مخدر را در این استان دستگیر کرد.

سرهنگ علی پاکدل در رابطه با جزئیات اجرای این طرح به خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پاکسازی نقاط آلوده به تهیه و توزیع مواد مخدر و مبارزه با خرده فروشان 38 نقطه آلوده پاکسازی شد.

وی تصریح کرد: هفت خیابان، 11 میدان و 30 محله در راستای این طرح مورد پاکسازی قرار گرفت.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان افزود: از تعداد افراد دستگیر شده هشت کیلو و 656 گرم انواع مخدر کشف و ضبط شد که از این مقدار شش کیلو و 633 گرم تریاک و یک کیلو 976 گرم هروئین و سایر مواد مخدر بوده است.

