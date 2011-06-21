حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یک میلیون و 282 هزار 335 کارت کنکور سال 90 صادر شده است که این تعداد با توجه به کارتهای افرادی است که به طور جداگانه برای گروه های آزمایشی هنر و زبان های خارجی علاقمندی خود را اعلام کرده اند.

وی افزود: بر اساس ضوابط داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و زبان های خارجی که علاوه بر گروه آزمایشی خود علاقمندی در گروه آزمایشی هنر نیز اعلام کرده اند، باید کارت جداگانه دریافت کنند که برای این افراد 33 هزار 421 کارت آزمون صادر شده است.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: همچنین بر اساس ضوابط داوطلبان هر یک از گروه های آزمایشی ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و هنر که علاوه بر گروه آزمایشی خود علاقمندی در گروه آزمایشی زبان های خارجی را نیز اعلام کرده اند، باید کارت جداگانه دریافت کنند که برای این افراد 116 هزار 37 کارت آزمون صادر شده است.

جزئیات تعداد داوطلبان در کنکور سراسری 90

ردیف گروه آزمایشی زمان برگزاری تعداد شرکت کنندگان تعداد کارت صادر شده درصد گروه آزمایشی از کل داوطلبان درصد زنان شرکت کننده درصد مردان شرکت کننده 1 علوم ریاضی صبح پنجشنبه 9 تیر 284 هزار نفر 282 هزار و 684 کارت 25 درصد داوطلبان 42 درصد 58 درصد 2 هنر بعدازظهر پنجشنبه 9 تیر حدود 20 هزار نفر 53 هزار و 431 کارت 1/6 درصد داوطلبان 80 درصد 20 درصد 3 علوم تجربی صبح جمعه 10 تیر 442 هزار نفر 440 هزار و 270 کارت 39 درصد داوطلبان 68 درصد 32 درصد 4 زبانهای خارجی بعدازظهر جمعه 10 تیر حدود 16 هزار نفر 130 هزار و 721 کارت 1/4 درصد داوطلبان 77 درصد 23 درصد 5 علوم انسانی صبح شنبه 11 تیر 376 هزار نفر 375 هزار و 229 کارت 33 درصد داوطلبان 63 درصد 37 درصد

توکلی خاطرنشان کرد: آزمون گروه های آزمایشی به طور جداگانه برگزار می شود و لازم است که هر داوطلب برای هریک از آزمون های خود کارت ورود به جلسه جداگانه دریافت کند. در حال حاضر برای گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی 282 هزار و 684 کارت، برای گروه آزمایشی علوم تجربی 440 هزار و 270 کارت، برای گروه آزمایشی علوم انسانی 375 هزار و 229 کارت، برای گروه آزمایشی هنر 53 هزار و 431 کارت و برای گروه آزمایشی زبان های خارجی 130 هزار و 721 کارت صادر شده است.

وی یادآور شد: آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی صبح پنجشنبه 9 تیر، آزمون گروه آزمایشی هنر بعدازظهر پنجشنبه 9 تیر، آزمون گروه آزمایشی علوم تجربی صبح جمعه 10 تیر، آزمون گروه آزمایشی زبان های خارجی بعدازظهر جمعه 10 تیر و آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی صبح شنبه 11 تیر برگزار می شود.