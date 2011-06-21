برای نمایندگان تایید نشده بود که سجادی ظرفیت مدیریت وزارت ورزش را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در پاسخ جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در پاسخ به این سئوال که "مهمترین دلیل رای نیاوردن سجادی وزیر پیشنهادی ورزش و امور جوانان را چه می دانید؟"، گفت: مخالفان وی به این نکته تاکید داشتند که ایشان شخصیت ورزشی مهمی است.

وی در ادامه افزود: نکته‌ای که شاید دغدغه برخی از نمایندگان بود و از حرف‌های بعضی از مخالفان دیده می شد، این بود که مدیریت یک جایی که مسئولیت رفع مشکلات جوانان و ورزشکاران را دارد، از مدیریت خیلی قوی باید برخوردار باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طبیعی است ممکن است یک نفر ورزشکار خیلی خوبی باشد اما از نظر مدیریت خیلی قوی نباشد. برخی از نمایندگان می گفتند ما برای کمک به ورزشکاران باید یک مربی قوی بگذاریم که بتواند ورزشکاران را حمایت کند.

لاریجانی ادامه داد: در کشور ما نیز واقعا چنین است مدیران ارشد کشور باید قدرت زیادی از خودشان از نظر تعامل، طراحی و پیش بینی و اتکا داشته باشند تا بتوانند بودجه مورد نیاز و بکارگیری نیروهای مستعد را فراهم کنند. تا این استعدادها فراهم نشود مدیریت قوی بوجود نمی آید.

نماینده قم تصریح کرد: البته ملاحظات دیگری هم بود که لابلای صحبت مخالفان مطرح می شد اما فکر می کنم این بخش مهم‌تر بود.

وی ادامه داد: همانطور که مجلس وزارت ورزش و امور جوانان را برای حمایت از ورزشکاران و جوانان ایجاد کرد، به همین دلیل و حساسیت می خواهد مسئولیت این وزارتخانه را بر دوش کسی بگذارد که از نظر مدیریت و طراحی برای آینده کاملا روشن باشد.

رئیس مجلس گفت: شاید آقای سجادی نتوانستند مجلس را متقاعد کنند. برداشت نمایندگان این شده بود که ما برایمان تایید شده نیست که آقای سجادی این ظرفیت مدیریتی را دارا باشد.

لاریجانی گفت: حساسیت مجلس این است که وزیر این وزارتخانه فرد قوی و برنامه ریزی برای جوانان و ورزشکاران باشد.