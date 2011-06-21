همایش‌ رویت هلال و تقویم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین همایش رویت هلال و تقویم با همکاری مشترک مرکز تقویم موسسه ژئو فیزیک دانشگاه تهران و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در روز 29 تیرماه جاری برگزار می شود.

در این همایش پژوهشگران و اساتید در خصوص موضوعاتی چون بررسی نجومی رویت هلال ماه، مباحث تقویم، ابعاد نجومی اوقات شرعی و ابعاد اجتماعی و فرهنگی تقویم و رویت هلال و اوقات شرعی به بحث و بررسی می پردازند.



برگزاری کارگاه آموزشی و نمایشگاهی در زمینه تقویم و رویت هلال از برنامه های جانبی این همایش است و آخرین مهلت ثبت نام در این همایش 19 تیر خواهد بود.