دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم تغییر نظام پذیرش دانشجو در گروه علوم پزشکی گفت: ظرفیت گروه علوم پزشکی در کنکور سراسری بر اساس نیاز سنجی و تکالیف برنامه پنجم توسعه تعیین می شود.

وی افزود: ظرفیت پذیرش در گروه علوم پزشکی محدود است از همین رو ظرفیت بر اساس تکالیف برنامه پنجم توسعه و فرصت های جدید آموزشی تعریف می شود.

محققی اضافه کرد: ظرفیت پزشکی باید بر اساس نیازسنجی تعیین شود که در برخی مناطق با افزایش و در برخی دیگر از مناطق با کاهش روبرو می شود.

دکتر سید امیرمحسن ضیایی قائم مقام معاونت آموزشی وزارت بهداشت و مدیرکل شورای گسترش دانشگاهها نیز تاکید کرد: ظرفیت نهایی هنوز برای پذیرش دانشجو در رشته های علوم پزشکی مشخص نشده است اما نسبت به سال گذشته 5 تا 10 درصد رشد خواهد داشت.

ضیایی خاطرنشان کرد: افزایش ظرفیت در دکتری حرفه ای با توجه به رقابت شدیدی که در این میان وجود دارد، محدود است و در مجموع ظرفیت رشته ها در مقاطع کاردانی تا دکتری حرفه ای 5 تا 10 درصد متغییر است.