کتاب امید برای ژاپن منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب شامل پوسترهایی از40 کشور دنیا با پیام های دلگرم کننده به خسارت دیدگان زلزله ژاپن است که توسط یزدان سعدی جمع آوری و در قالب نمایشگاهی در موزه امام علی(ع) ارائه شده است.



این آثار با فراخوان جهانی از کشورهای ونزوئلا، مکزیک، ترکیه، ایتالیا، مجارستان، مقدونیه، ایرلندشمالی، اسپانیا، صربستان، کلمبیا، برزیل، لیتوانی، یونان، تایوان، لهستان، کره جنوبی، هند، بولیوی، اوروگوئه، روسیه، گرجستان به همراه پوسترهایی از جمهوری اسلامی ایران جمع آوری و منتشر شد.