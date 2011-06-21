به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان به شرکت در این دوره از جشنواره فیلم رویش می‌توانند آثار خود را تا تاریخ 20 شهریور‌ماه 1390 در سه بخش داستانی، مستند و پویانمایی تهیه و به نشانی دبیرخانه دائمی جشنواره واقع در استان تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، ساختمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز محافل و جشنواره‌ها، دبیرخانه جشنواره فیلم رویش ارسال یا به حوزه هنری محل سکونت خود مراجعه کنند.

شماره تلفن‌های 2-84172201 و 2-88918301 و سایت www.ruyeshfestival.ir نیز اطلاعات کامل‌تر درباره شرایط حضور درجشنواره را در اختیار علاقمندان خواهد گذاشت.

فراخوان و فرم شرکت در جشنواره به زودی از طریق سایت حوزه هنری، سایت جشنواره رویش و روزنامه‌های کثیر الانتشار، در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. جشنواره ملی فیلم کوتاه "رویش" هر سال با حمایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و با در نظر گرفتن مفاهیم عالیه دین مبین اسلام برگزار می‌شود.