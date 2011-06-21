  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۳:۲۸

جشنواره "رویش" اواخر مهرماه شروع می‌شود

جشنواره "رویش" اواخر مهرماه شروع می‌شود

هفتمین جشنواره ملی فیلم کوتاه دینی رویش از 29 مهرماه تا دوم آبان‌ماه در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علاقمندان به شرکت در این دوره از جشنواره فیلم رویش می‌توانند آثار خود را تا تاریخ 20 شهریور‌ماه 1390 در سه بخش داستانی، مستند و پویانمایی تهیه و به نشانی دبیرخانه دائمی جشنواره واقع در استان تهران، تقاطع خیابان حافظ و سمیه، ساختمان حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز محافل و جشنواره‌ها، دبیرخانه جشنواره فیلم رویش ارسال یا به حوزه هنری محل سکونت خود مراجعه کنند.

شماره تلفن‌های 2-84172201 و 2-88918301 و سایت www.ruyeshfestival.ir  نیز اطلاعات کامل‌تر درباره شرایط حضور درجشنواره را در اختیار علاقمندان خواهد گذاشت.

فراخوان و فرم شرکت در جشنواره به زودی از طریق سایت حوزه هنری، سایت جشنواره رویش و روزنامه‌های کثیر الانتشار، در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. جشنواره ملی فیلم کوتاه "رویش" هر سال با حمایت حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و با در نظر گرفتن مفاهیم عالیه دین مبین اسلام برگزار می‌شود.

کد مطلب 1340572

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها