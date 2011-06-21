به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق فتح‌الهی، تبیین ضرورت‌های مردمی کردن مبارزه با اعتیاد با توجه به دستاوردهای روش گروه‌های همتا در راستای سیاست‌های متوازن ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) را هدف کلی این همایش عنوان کرد و افزود: جلب توجه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در سطوح ملی و استانی بر قابلیت‌های حوزه درمانی و حمایت‌یابی از مدیران میانی دستگاه‌های متولی جهت توسعه برنامه‌های درمانی- اقامتی از دیگر اهداف این همایش به شمار می‌روند.

وی در ادامه، حمایت‌یابی از خیرین جهت اجرای برنامه‌های اشتغال برای بهبودیافتگان،‌ بسترسازی فرهنگی و تبلیغی برای حمایت‌‌های اجتماعی از بهبودیافتگان و خانواده‌های آنان، انتقال و تبادل اطلاعات مربوط به این دستاورد بزرگ ملی و اعتقادی در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای با استفاده از فرصت سالروز جهانی و گسترش زمینه بازبینی و اصلاح فرهنگ عمومی و افکار عامه نسبت به بیماری اعتیاد را از دیگر اهداف این همایش برشمرد.



مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد تصریح کرد: تمامی اهداف این همایش، با جهت‌گیری تبیین ضرورت‌های حوزه درمان اعتیاد و با توجه به تهدیدی که از سمت موادمخدر متوجه جامعه است، تعریف شده‌اند.

فتح‌الهی اظهار داشت: گردهمایی 20 هزار نفر از بهبودیافتگانی که حداقل یکسال از زمان ترک آنان می‌گذرد،‌ نمونه کوچکی از جمعیت 400 هزار نفری درمان‌شدگان در این حوزه می‌باشد و مهم‌ترین شاخص و وجه ممیز آن نیز،‌ اجرای این همایش توسط مردم و سازمان‌های مردم‌نهاد است.



وی ادامه داد: متاسفانه هنوز این ظرفیت عظیم مردمی ناشناخته مانده است و این همایش قصد دارد با معرفی این ظرفیت، راه را برای رسیدن به جامعه عاری از اعتیاد هموارتر کند.



دبیر همایش 20 هزار نفری بهبودیافتگان گفت: این همایش، تلاش می‌کند تا با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد خصوصاً خانواده‌های بهبودیافتگان، عزم ستاد مبارزه با موادمخدر را نسبت به شکل‌گیری یک انسجام عمومی میان دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی و تشکل‌های مردمی برای برون‌رفت از دایره تهدید اعتیاد نشان دهد.



فتح‌الهی افزود: همه گروه‌ها و سازمان‌ها می‌توانند در کنار یکدیگر مبارزه‌ای خوب و موفق با موادمخدر داشته باشند، لذا باید از تمام ظرفیت‌های اجتماعی کشور به مثابه یک بسیج عمومی در راستای این امر مهم استفاده کرد.



وی با بیان اینکه همایش سراسری 20 هزار نفری بهبودیافتگان روز یکشنبه 5 تیر ماه سال‌جاری برابر با 26 ژوئن 2011 میلادی و مصادف با سالروز جهانی مبارزه با موادمخدر در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود، گفت: این همایش توسط ستاد مبارزه با موامخدر و با همکاری کلیه سازمان‌های مردم‌نهادِ دست‌اندرکار حوزه درمان گروه‌های همتا برگزار خواهد شد و در این همایش بیش از 20 هزار نفر از بهبودیافتگان استان‌های سراسر کشور، مسوولین عالی‌رتبه نظام، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سفرای کشورهای خارجی مقیم تهران حضور خواهند داشت.



فتح‌الهی بیان داشت: امیدواریم این همایش و سلسله همایش‌های استانی که با حضور بهبودیافتگان در سطح استان‌ها برگزار خواهد شد، بتواند فضای فرهنگی جامعه را جهت حمایت هر چه بیشتر از بهبودیافتگان و خانواده‌های آنان برای بازگشت به جامعه فراهم کند و زمینه اشتغال این افراد و رفع مشکلات بیمه‌ای و درمانی آنان نیز مهیا شود.