عصر غیبت تمرین ولایتمداری است/ برخی خواص مردود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی سعیدی پیش از ظهر سه شنبه در یادواره شهدای مبارزه با نقاق و روحانی شهرستان خرم آباد، به مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب حضرت نوح پرداخت و گفت: در انقلاب حضرت نوح خداوند منان انسان والایی را برای هدایت فرستاد پس شرط رهبری برای این انقلاب انجام گرفت.

حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: همچنین حضرت نوح وارد عرصه اجتماع شد و مراحل فردسازی و بسترسازی و ملت سازی را در راستای تشکیل انقلاب توحیدی انجام داد ولی متاسفانه انقلاب توحیدی حضرت نوح شکل نگرفت چرا که شرط لازم و کافی مردم و رهبری برای شکل گیری یک انقلاب توحیدی باید با هم همراه باشد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: متاسفانه در انقلاب حضرت نوح علی رغم 950 سال دعوت این پیامبر الهی مردم بر محور رهبری اجتماع نکردند.

واکنش به برخی اظهارات/ از قضا حضرت نوح مدیریت هم داشت

حجت الاسلام سعیدی به برخی مباحث مطرح شده از سوی افرادی که به گفته وی در مسند نیز قرار دارند، اشاره کرد و گفت: ایشان در تعبیری مدعی شدند که دلیل شکل نگرفتن انقلاب حضرت نوح عدم مدیریت این پیامبر الهی بوده است.

وی ادامه داد: از قضا حضرت نوح مدیریت داشت ولی شرط مدیریت برای شکل گیری یک انقلاب توحیدی شرط کافی نیست و باید مردم برای شکل گیری انقلاب مشارکت داشته باشند.



حجت الاسلام سعیدی با تاکید بر اینکه نوح مدیریت داشت ولی حق نداشت با زور مردم را به شکل گیری انقلاب وادار کند تصریح کرد: نوح کار فردی خود را انجام داد ولی مردم برای شکل گیری انقلاب پای کار نیامدند.

دلایل عدم شکل گیری انقلاب حضرت موسی



وی به ارکان و فرآیند انقلاب حضرت موسی نیز اشاره کرد و گفت: فردسازی، ملت سازی و دولت سازی در انقلاب موسی شکل گرفت و انقلاب تشکیل شد ولی انقلاب حضرت موسی مرحله سوم را طی نکرد و در نتیجه انقلاب حضرت موسی استقرار نیافت.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه علاوه بر اینکه مردم در پیدایش یک انقلاب نقش دارند در استقرار آن نیز باید نقش ایفا کنند، تصریح کرد: مردم باید بعد از پیروزی انقلاب به ارزشهای انقلاب پایبند باشند و از رهبری حمایت کنند.

حجت الاسلام سعیدی به دلایل عدم استقرار انقلاب توحیدی حضرت موسی اشاره کرد و گفت: در انقلاب توحیدی حضرت موسی اشکال در مردم بود که بعد از پیروزی از انقلاب و رهبری حمایت نکردند.

اگر مردم توی دهن فتنه گران نمی زدند مصیبت بنی اسرائیل دچار ما می شد

وی با تاکید بر اینکه اگر مردم شعارهای انقلاب را فراموش کنند مرحله استقرار انقلاب با مشکل مواجه می شود، ادامه داد: اگر مردم توی دهن آنهایی که بعد از انتخابات در خیابانها شعار "نه شرقی نه غربی جمهوری ایرانی" را می دادند نمی زدند امروز مصیبی که بر ما وارد می شد از مصیبت بنی اسرائیل بدتر بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یکی دیگر از اشتباهات قوم بنی اسرائیل را رفاه طلبی این قوم دانست و گفت: در یک انقلاب توحیدی همه خواص همیشه ساده زیست هستند.

اگر امت اسلامی در دام خواص مردود بیفتد منحرف خواهد شد

حجت الاسلام سعیدی با تاکید بر اینکه پیشکسوتان باید پیشکسوتی شان را در هر شرایطی ادامه بدهند، تصریح کرد: اگر امت اسلامی در دام خواص مردود بیفتد منحرف خواهد شد.

وی ادامه داد: سامری نیز در قوم بنی اسرائیل خیلی پیشرفت کرده بود ولی منحرف شد و سقوط کرد.

حجت الاسلام سعیدی همچنین به انقلاب صدر اسلام به رهبری پیامبر اکرم اشاره کرد و گفت: انقلاب صدر اسلام با دو رکن رهبری پیامبر گرامی اسلام و قرآن کتاب آسمانی متاسفانه علی رغم شکل گیری و استقرار، استکمال پیدا نکرد.

وی ادامه داد: در انقلاب صدر اسلام انتقال صحیح و سالم دولت به رهبری الهی دوم صورت نگرفت.

نقطه عطف انقلاب اسلامی ایران مرحله استکمال این انقلاب توحیدی بود

حجت الاسلام سعیدی همچنین با اشاره به انقلاب اسلامی ایران بیان داشت: انقلاب ایران به رهبری حضرت امام فردسازی، ملت سازی، دولت سازی و امت سازی را به خوبی پشت سر گذاشت.

وی همچنین با اشاره به انجام هر چهار فرآیند بسترسازی، شکل گیری، استقرار و استکمال انقلاب اسلامی ایران، عنوان کرد: نقطه عطف انقلاب اسلامی ایران مرحله استکمال این انقلاب توحیدی بود که به طور کامل با انتقال حکومت از رهبری اول به رهبری دوم صورت گرفت.

ایستادگی ملت ایران بر محور رهبری کلیدوا‍‍ژه انقلاب امام زمان است

حجت الاسلام سعیدی با تاکید بر اینکه اگر در مورد انقلاب اسلامی ایران مردم مانند انقلاب صدر اسلام عمل می کردند مرحله استکمال این انقلاب توحیدی صورت نمی گرفت، بیان داشت: رمز بقای انقلاب اسلامی ایران رهبری انقلاب است.

وی با تاکید بر اینکه اگر در انتظار انقلاب امام عصر(عج) هستیم باید این فرمول را حفظ کنیم، بیان داشت: ایستادگی ملت ایران بر محور رهبری کلیدوا‍‍ژه انقلاب امام زمان است.

حجت الاسلام سعیدی با تاکید بر اینکه عصر غیبت تمرین ولایتمداری است، بیان داشت: متاسفانه در این تمرین برخی خواص مردود شدند و برخی درجا زدند ولی ملت در مسیر خود همواره محکم و استوار بود.