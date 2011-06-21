دانشگاه آزاد علی آباد در 18 رشته کارشناسی ناپیوسته دانشجو می پذیرد

محمدباقر معتمدی نژاد در گفگو با خبرنگار مهر افزود: داوطلبان آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه ازاد اسلامی از روز سه شنبه مورخ 31 خردادماه می توانند با مراجعه به دفاترپستی در سراسر کشور و تهیه دفترچه راهنما و کارت اعتباری از طریق سایت www.azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی با اشاره به ضرورت و نیاز منطقه برای ادامه تحصیل دانشجویان مقطع کاردانی، رشته های مهندسی تکنولوژی الکترونیک، تربیت بدنی و علوم ورزشی، علمی - کاربردی حسابداری، آموزش ریاضی، آموزش زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی در این واحد پذیرش می شود.

معتمدی نژاد بیان داشت: مهندسی تکنولوژی برق، شبکه های انتقال توزیع، مهندسی تکنولوژی برق - قدرت، مهندسی تکنولوژی فنی رسانه، مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر، مهندسی تکنولوژی کنترل - ساخت و تولید، مهندسی تکنولوژی کنترل ابزار دقیق، مهندسی تکنولوژی مخابرات – سوئیچ و مدیریت بازرگانی از دیگر رشته هاست.



وی افزود: مرمت و احیای بناهای تاریخی، مهندسی تکنولوژی معماری، مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی و مهندسی تکنولوژی، ساخت و تولید، ماشین ابزار را از جمله رشته های درج شده در دفترچه آزمون کارشناسی ناپیوسته عنوان کرد.



معتمدی نژاد به کلیه داوطلبان تاکید کرد با توجه به مهلت اعلام شده از سوی مرکز ازمون تا ساعت 24 روز شنبه مورخ 11 تیرماه نسبت به ثبت نام اقدام کنند.