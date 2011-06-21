تقاطع غیرهمسطح میاندوآب - سرچم تا هفته دولت خاتمه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده صبح سه شنبه در ادامه سفر سه روزه خود به شهرستان های جنوب استان، درجریان بازدید از شهرستان میاندوآب از پروژه تقاطع غیر همسطح میاندوآب – سرچم بازدید و بر اتمام و بهره برداری از آن تا هفته دولت امسال تاکید کرد.

وی افزود: اجرای این پروژه نقش مهمی را در کاهش حوادث رانندگی در این مسیر دارد و با بهره برداری از آن یکی از نقاط حادثه خیز جاده ای استان ایمن سازی می شود.

این تقاطع در 100 کیلومتری محور میاندوآب – ملکان در حال احداث است و در حال حاضر 95 درصد پیشرفت اجرایی دارد.

در حال حاضر عملیات روکش آسفالت این تقاطع در حال انجام است.

برای اجرای این پروژه در مجموع 120 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در ادامه از مراحل ساخت پروژه کنارگذر شمال غربی شهر میاندوآب نیز بازدید کرد.

این طرح به طول 11 کیلومتر از 60 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است و برای احداث آن 60 میلیارد ریال اعتبار هزینه می شود.