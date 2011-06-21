۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

اسامی چندبرابر ظرفیت اعلام شد:

جدول زمان‌بندی بورسیه‌های کنکور ارشد/ اعلام شرایط مجازی‌ها در کنکور

سازمان سنجش آموزش کشور، فهرست اسامی چند برابر ظرفیت در رشته‌های بورسیه، دارای شرایط خاص، دوره‌های مجازی و بین‌الملل را منتشر کرد و داوطلبان می توانند با اطلاع از این شرایط برای مصاحبه مراجعه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر افزود: 37 هزار نفر از میان داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در گروه رشته های بورسیه، دارای شرایط خاص، دوره های مجازی و بین الملل مجاز به انتخاب رشته شده اند که پس از برگزاری مصاحبه ها و سایر شرایط پذیرش، در نهایت 5 هزار و 900 نفر پذیرش می شوند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در سایت سازمان به عنوان معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 90 درج شده می توانند بر اساس برنامه زمانی مشخص شده مربوط به کد رشته محل برای مصاحبه، آزمون اختصاصی، آزمون تشریحی، آزمون پروژه و سایر مراحل گزینش مورد لزوم به دانشگاه مربوطه مراجعه کنند.

عدم مراجعه برای شرکت در این مراحل، به منزله انصراف داوطلب از گزینش در کد رشته محل یا رشته محلهای انتخابی مربوط تلقی شده و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت.

داوطلبانی که اسامی آنان در سایت سنجش به عنوان معرفی شده یک و یا دو کد رشته محل بورسیه و یا دارای شرایط خاص از رشته امتحانی مربوط درج شده، لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی برای طی مراحل مربوطه به محل مورد نظر مراجعه کنند.

داوطلبان علاوه بر دارا بودن شرایط، لازم است شرایط و ضوابط اختصاصی دستگاه اجرایی بورس دهنده و یا موسسه دارای شرایط خاص را نیز دارا باشند. به هنگام گزینش نهایی در هر کد رشته محل اعلام شده برای داوطلب در این اطلاعیه، داوطلبانی شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تایید شده باشد.

خلاصه برنامه زمان بندی اعلام شده برای طی مراحل گزینش رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص
 
ردیف نام موسسه برنامه زمان بندی ردیف نام موسسه برنامه زمان بندی
1 پژوهشکده‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) و انقلاب‌ اسلامی‌ از 5 تیر تا 16 تیر 12 دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک‌ اشتر از 12 تیر تا 16 تیر
2 پژوهشکده غیرانتفاعی علوم شناختی از 4 تیر تا 7 تیر 13 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری روزهای 12، 13 و 14 تیر
3 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 11 تیر 14 دانشگاه علوم و فنون هوای شهید ستاری از 11 تیر تا 14 تیر
4 دانشکده‌ اصول‌ الدین‌ از 5 تیر تا 12 تیر 15 دانشگاه مذاهب اسلامی از 14 تیر تا 19 تیر
5 دانشکده‌ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه از 19 تیر تا 31 تیر 16 دانشگاه‌ مفید قم از 1 تیر تا 8 تیر
6 دانشکده‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی ایران از 5 تیر تا 8 تیر 17 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی امیر المؤمنین(ع) از 11 تیر تا 30 تیر
7 دانشکده علوم حدیث تماس با دانشکده برای تعیین روز مصاحبه 18 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره روزهای 5 و 6 تیر
8  دانشکده معارف قرآنی از 4 تیر تا 13تیر 19 دانشگاه ادیان و مذاهب روزهای 14 و 15 تیر
9 دانشگاه‌ امام‌ حسین‌ (ع‌) معرفی شدگان منتظر تماس دانشگاه باشند 20 دانشگاه‌ امام صادق (ع) دانشگاه تاریخ مقتضی را اعلام می کند
10 دانشگاه باقرالعلوم (ع) روزهای 6، 7 و 8 تیر 21 دانشگاه تهران اعلام تاریخ مصاحبه از طریق سایت دانشکده مطالعات جهان
11 دانشگاه شاهد از 8 تیر تا 10 تیر 22 دانشگاه شهید مطهری روز 8 تیر
 
 
داوطلبانی که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش به عنوان معرفی در کد رشته‌های تحصیلی دوره‌های مجازی از رشته امتحانی مربوط درج شده، لازم است در موعد مقرر برای انجام مصاحبه، آزمون اختصاصی و یا سایر مراحل گزینش مراجعه کنند.
  
خلاصه  برنامه زمانی شرکت در مصاحبه کد رشته‌های تحصیلی دوره‌های مجازی دانشگاهها
 
ردیف نام موسسه وضعیت پذیرش دوره مجازی ردیف نام موسسه وضعیت پذیرش دوره مجازی
1 دانشگاه اصفهان ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد 9 دانشگاه صنعتی اصفهان ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد
2 دانشگاه امام رضا(ع) مصاحبه در روزهای 25، 26، 29 و 30 تیر 10 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای اطلاع از زمان مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه شود
3 دانشگاه تهران مصاحبه در روزهای 11 تا 15 تیر 11 دانشگاه علم و صنعت ایران نحوه انجام مصاحبه، مدارک مورد نیاز از طریق سایت دانشگاه اعلام می شود
4 دانشگاه پیام نور ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد 12 دانشگاه فردوسی مشهد ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد/مدارک ارسال شود
5 دانشگاه تربیت مدرس ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد 13 دانشگاه قم ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد
6  دانشگاه سیستان و بلوچستان پرکردن فرم مخصوص مصاحبه از سایت دانشگاه و ارسال با پست پیشتاز 14 روز پس از انتشار اسامی معرفی شدگان 14 دانشگاه گیلان ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد
7 دانشگاه شهیدبهشتی نحوه انجام مصاحبه، مدارک مورد نیاز از طریق سایت دانشگاه اعلام می شود 15 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی مهر البرز نحوه انجام مصاحبه، مدارک مورد نیاز از طریق سایت موسسه اعلام می شود
8 دانشگاه شیراز ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد 16 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی نور طوبی
پذیرش دانشجو در موسسه شرایط و ضوابط خاصی ندارد/ مصاحبه ندارد

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور داوطلبانی که اسامی آنان به عنوان معرفی شده در کد رشته‌های تحصیلی دوره‌های بین‌الملل از رشته امتحانی مربوط درج شده، باید با اطلاع از شرایط و ضوابط اختصاصی موسسه آموزش عالی مربوط نسبت به تکمیل مدارک مورد نیاز اقدام کنند.

خلاصه برنامه زمانی شرکت در مصاحبه کد رشته‌های تحصیلی دوره‌های بین‌الملل

ردیف نام موسسه وضعیت پذیرش دوره بین الملل ردیف نام موسسه وضعیت پذیرش دوره بین الملل
1 پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تبریز

پذیرش بدون مصاحبه حضوری، براساس اولویت رتبه اکتسابی، معدل دوره کارشناسی و محدودیت ظرفیت‌ پذیرش

 4 دانشگاه صنعتی شریف
ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد
2 پردیس بین‌الملل کیش دانشگاه تهران اعلام برنامه زمان بندی از 19 تیر تا 16 مرداد برای برخی از رشته ها 5 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای اطلاع از زمان مصاحبه به سایت دانشگاه مراجعه شود
3 پردیس چابهار دانشگاه سیستان و بلوچستان پرکردن فرم مخصوص مصاحبه از سایت دانشگاه و ارسال با پست پیشتاز 14 روز پس از انتشار اسامی معرفی شدگان 6 دانشگاه گیلان
ملاک نمرات اکتسابی داوطلب در آزمون/مصاحبه ندارد
  
