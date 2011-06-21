به گزارش خبرنگار مهر افزود: 37 هزار نفر از میان داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد سال 90 در گروه رشته های بورسیه، دارای شرایط خاص، دوره های مجازی و بین الملل مجاز به انتخاب رشته شده اند که پس از برگزاری مصاحبه ها و سایر شرایط پذیرش، در نهایت 5 هزار و 900 نفر پذیرش می شوند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش، داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در سایت سازمان به عنوان معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های دارای شرایط خاص آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 90 درج شده می توانند بر اساس برنامه زمانی مشخص شده مربوط به کد رشته محل برای مصاحبه، آزمون اختصاصی، آزمون تشریحی، آزمون پروژه و سایر مراحل گزینش مورد لزوم به دانشگاه مربوطه مراجعه کنند.

عدم مراجعه برای شرکت در این مراحل، به منزله انصراف داوطلب از گزینش در کد رشته محل یا رشته محلهای انتخابی مربوط تلقی شده و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت.

داوطلبانی که اسامی آنان در سایت سنجش به عنوان معرفی شده یک و یا دو کد رشته محل بورسیه و یا دارای شرایط خاص از رشته امتحانی مربوط درج شده، لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه‌های راهنمای شماره 1 و 2 آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی برای طی مراحل مربوطه به محل مورد نظر مراجعه کنند.

داوطلبان علاوه بر دارا بودن شرایط، لازم است شرایط و ضوابط اختصاصی دستگاه اجرایی بورس دهنده و یا موسسه دارای شرایط خاص را نیز دارا باشند. به هنگام گزینش نهایی در هر کد رشته محل اعلام شده برای داوطلب در این اطلاعیه، داوطلبانی شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه، آزمون اختصاصی و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تایید شده باشد.

خلاصه برنامه زمان بندی اعلام شده برای طی مراحل گزینش رشته‌های بورسیه و دارای شرایط خاص

ردیف نام موسسه برنامه زمان بندی ردیف نام موسسه برنامه زمان بندی 1 پژوهشکده‌ امام‌ خمینی‌(ره‌) و انقلاب‌ اسلامی‌ از 5 تیر تا 16 تیر 12 دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک‌ اشتر از 12 تیر تا 16 تیر 2 پژوهشکده غیرانتفاعی علوم شناختی از 4 تیر تا 7 تیر 13 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری روزهای 12، 13 و 14 تیر 3 پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 11 تیر 14 دانشگاه علوم و فنون هوای شهید ستاری از 11 تیر تا 14 تیر 4 دانشکده‌ اصول‌ الدین‌ از 5 تیر تا 12 تیر 15 دانشگاه مذاهب اسلامی از 14 تیر تا 19 تیر 5 دانشکده‌ روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه از 19 تیر تا 31 تیر 16 دانشگاه‌ مفید قم از 1 تیر تا 8 تیر 6 دانشکده‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی ایران از 5 تیر تا 8 تیر 17 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی امیر المؤمنین(ع) از 11 تیر تا 30 تیر 7 دانشکده علوم حدیث تماس با دانشکده برای تعیین روز مصاحبه 18 مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی سوره روزهای 5 و 6 تیر 8 دانشکده معارف قرآنی از 4 تیر تا 13تیر 19 دانشگاه ادیان و مذاهب روزهای 14 و 15 تیر 9 دانشگاه‌ امام‌ حسین‌ (ع‌) معرفی شدگان منتظر تماس دانشگاه باشند 20 دانشگاه‌ امام صادق (ع) دانشگاه تاریخ مقتضی را اعلام می کند 10 دانشگاه باقرالعلوم (ع) روزهای 6، 7 و 8 تیر 21 دانشگاه تهران اعلام تاریخ مصاحبه از طریق سایت دانشکده مطالعات جهان 11 دانشگاه شاهد از 8 تیر تا 10 تیر 22 دانشگاه شهید مطهری روز 8 تیر

داوطلبانی که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش به عنوان معرفی در کد رشته‌های تحصیلی دوره‌های مجازی از رشته امتحانی مربوط درج شده، لازم است در موعد مقرر برای انجام مصاحبه، آزمون اختصاصی و یا سایر مراحل گزینش مراجعه کنند.



خلاصه برنامه زمانی شرکت در مصاحبه کد رشته‌های تحصیلی دوره‌های مجازی دانشگاهها