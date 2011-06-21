بومی گرایی از مهمترین اهداف مس کرمان است

فتح الله نژاد زمانی در گفتگو با مهر اظهارداشت: مس کرمان طی سالهای اخیر نشان داده است اهمیت ویژه ای به بازیکنان بومی می دهد و در همین زمینه نیز در فصل گذشته چند بازیکن جدید کرمانی را به فوتبال کشور معرفی کردیم.

وی ادامه داد: مهمترین هدف مس در فصل نقل و انتقالات رعایت سقف قراردادها و رعایت قوانین سازمان لیگ است اما متاسفانه برخی تیمها این قانون را دور می زنند و در نهایت تیمهایی که قانون را رعایت می کنند با مشکل مواجه می شوند.

وی افزود: کمیته نقل و انتقالات تیم مس در حال فعالیت است و مذاکره با بازیکنان مورد نظر در حال انجام است اما تا این مذاکرات نهایی نشود برای جلوگیری از فعالیت دلالان بازیکنان معرفی نمی شوند.

نژاد زمانی ادامه داد: هدف مس ارائه بازیهای بهتر در لیگ برتر است و در این مسیر سعی می کنیم با توجه به بودجه بهترین بازیکنان را جذب کنیم و اسکلت اصلی تیم نیز حفظ می شود.

وی گفت: نظارت کامل بر جذب بازیکنان صورت می گیرد و سعی می کنیم تیم بدون حاشیه ای داشته باشیم.

وی در خصوص قانون سقف قراردادها گفت: اگر این مسئله قانون است سازمان لیگ باید با شناسایی خاطیان با آنها برخورد قانونی داشته باشد و اجرای این قانون موجب عقب افتادن تیمهای قانونمدار از رقابت در جذب بازیکن نشود.