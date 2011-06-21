به گزارش خبرگزاری مهر،"دیمیتری مدودف" در گفتگو با فایننشال تایمز اعلام کرد : تصور رقابت من و نخست وزیر در انتخابات مشکل است .

مدودف افزود : من و پوتین رفقای قدیمی هستیم و رقابت ما به آنچه در سالهای اخیر به دنبال تحققش بودیم، لطمه خواهد زد. هر رئیس جمهوری موظف است علاقه به ادامه کار داشته باشد، اما اینکه تصمیم بگیرد در رقابت شرکت کند یا نکند، موضوع دیگری است .

وی افزود: اگر مطابق با قانون اساسی در کرسی ریاست جمهوری بمانم، برای تحقق برنامه های اعلام شده از جمله مدرن سازی اقتصادی و سیاسی روسیه از هیچ تلاشی دریغ نخواهم ورزید.

رئیس جمهوری روسیه در ادامه افزود : تصمیم گیری برای معرفی نامزدهای انتخابات آینده طولانی شده است، زیرا سرمایه گذاران خارجی به دنبال شفافیت بیشتر هستند .

