سیدمهدی سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برای دومین بار است که هیئت هیئت پهلوانی و زورخانهای استان قم در نظر دارد طرح اوقات فراغت این رشته ورزشی را در ردههای سنی پایه اجرا کند تا گامی بلند در راستای رشد و توسعه این رشته ورزشی برداشته شود.
وی افزود: طرح اوقات فراغت رشته ورزشی باستانی و زورخانهای در تیرماه اجرا میشود و تمام خانوادهها و شهروندان قمی که علاقهمند به حضور فرزاندانشان در این طرح هستند، میتوانند به هیئت پهلوانی و زورخانهای استان قم واقع در زورخانه شهید فهمیده مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم مراجعه کنند.
استعدادیابی مهمترین هدف برگزاری طرح اوقات فراغت ورزش باستانی
مسئول کمیته آموزش هیئت پهلوانی و زورخانهای استان قم ادامه داد: در واقع هدف از اجرای طرح اوقات فراغت این رشته ورزشی در قم، استعدادیابی در ردههای سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان است تا بتوانیم آیندهای بسیار خوب برای هر دو بخش قهرمانی و همگانی این رشته ترسیم کنیم.
راهاندازی مدرسه ورزش باستانی
وی با اشاره به برنامههای این کمیته تصریح کرد: یکی از مهمترین برنامههایی که هیئت پهلوانی و زورخانهای استان قم در آینده نزدیک به دنبال اجرایی کردن قطعی آن است، راهاندازی مدرسه ورزش باستانی است که در این زمینه تاکنون در قم اقدامی صورت نگرفته است.
سیدی افزود: راهاندازی مدرسه ورزش باستانی از نیمه دوم سال جاری اجرایی شد تا از این طریق بتوانیم استعدادهای شناسایی شده در طرح اوقات فراغت تابستانی را زیر نظر مربیان کارآزموده استان پرورش داده و نسلی جدید را وارد این رشته کنیم.
ورزش باستانی از جایگاه و ارزش بسیار بالایی برخوردار است
وی با اشاره به اهمیت توجه به این رشته ورزشی تاکید کرد: ورزش باستانی و زورخانهای با توجه به قدمت و سابقه در مقایسه با سایر رشتههای ورزشی در کشورمان به دلیل ریشه داشتن در دین، مذهب و اعتقادات ما ایرانیان از جایگاه و ارزش بسیار بالایی برخوردار است.
ورزش باستانی قم آینده درخشانی دارد
مسئول کمیته آموزش هیئت پهلوانی و زورخانهای استان قم بیان داشت: این رشته ورزشی در قم هم در بخش همگانی و هم در بخش قهرمانی دارای استعدادهای بسیار زیادی است که توانمندی خود را در سالهای اخیر به خوبی نشان دادهاند و به همین دلیل در نظر داریم با توجه بیشتر به امر آموزش، آینده درخشانی را برای این رشته ورزشی رقم بزنیم.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته آموزش هیئت پهلوانی و زورخانهای استان قم از اجرای طرح اوقات فراغت این رشته ورزشی در قم خبر داد.
سیدمهدی سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این برای دومین بار است که هیئت هیئت پهلوانی و زورخانهای استان قم در نظر دارد طرح اوقات فراغت این رشته ورزشی را در ردههای سنی پایه اجرا کند تا گامی بلند در راستای رشد و توسعه این رشته ورزشی برداشته شود.
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