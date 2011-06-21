17 هزار تن آسفالت در معابر عمومی سنندج مصرف شد

مهدی حسام شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های شهرداری سنندج در خصوص اصلاح معابر و مرمت آنها در سال جاری افزود: این میزان آسفالت مصرف شده در معابر شهر برای آسفالت شهرک های جدید، روکش و لکه گیری معابر قدیمی سطح شهر استفاده شده است.

وی آسفالت معابر شهرک پیام، شهرک کشاورز، بلوار دکتر حسینی، تعریض خیابان شهید تعریف، خیابان یازده متری، کوچه باقر خان، خیابان قردیان، خیابان 17شهریور و بلوارکردستان و لکه گیری تعداد زیادی ازکوچه ها و خیابان های سطح شهر را از جمله اقدامات انجام شده شهرداری عنوان کرد.

شهردار سنندج با اشاره میزان تولید آسفالت کارخانه آسفالت سازمان خدمات موتوری شهرداری گفت: به طور متوسط روزانه 500 الی 700 تن آسفالت در این کارخانه تولید می شود که بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در شهرداری روزانه 400 الی 600 تن در پروژه های معاونت عمرانی و مناطق و نواحی شهرداری مصرف می شود .

حسام شریعتی مشارکت و همکاری و حضور شهروندان را در برنامه های همیاری محلات با شهرداری در توسعه و آبادانی شهر امری لازم و ضروری خواند و بیان کرد: مشارکت شهروندان در برنامه های مختلف شهرداری یک نیاز لازم و ضروری و در راستای ارتقاء این مهم برنامه های مختلفی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان با اشاره به لزوم خدمت رسانی بهتر به مردم و کسب رضایت آنها به عنوان یک اولویت اصلی در شهرداری سنندج افزود: مساعدت استانداری،فرمانداری شهرستان، همکاری و مشارکت اعضای شورای اسلامی شهر سنندج و مسوولان دیگر دستگاه های اجرایی در جهت خدمت بهتر به مردم لازم است در حال حاضر این همکاری به بهترین شکل ممکن عملی می شود.