خسرو قمری با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: باید با هوشیاری و دقت نظر روسای هیئت های ورزشی اجازه نداد تا اتفاق تلخی که در بازیهای آسیایی گوانجو باعث از بین رفتن سهمیه استان در چند رشته ورزشی و اعزام نشدن ورزشکاران به مسابقات بار دیگر تکرار شود.

وی ادامه داد: روسای هیئت های ورزشی باید با فراهم کردن شرایط حضور مقتدارنه ورزشکاران در مسابقات انتخابی تیمهای ملی بستر حضور نمایندگان ورزش استان مرکزی در المپیک لندن را فراهم کنند.

قمری گفت: هیئت های ورزشی و ادارات تربیت بدنی شهرستانهای استان باید با اطلاع از چگونگی حضور ورزشکاران در اردوی های تیم ملی مراقب باشند تا حق ورزشکاران استان ضایع نگردد.

وی تصریح کرد: حاصل این همه ساخت وساز وافتتاح پروژه ها در سطح استان باید کشف یک استعداد و حضور حداقل یک ورزشکار در مسابقات المپیک باشد.