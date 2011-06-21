علی اکبر صالحی در حاشیه دیدار با وزیر امور خارجه عراق در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در رابطه با وضعیت معاون اداری مالی وزارت خارجه که این وزاراتخانه در خصوص آن با چالش مواجه شده است، گفت: یکی از شاخص های مهم در جمهوری اسلامی ایران این است که مسئولان منافع ملی را به منافع شخصی ترجیح می دهند و هر جا این دو در مقابل هم واقع شوند منافع ملی اولی است.

وی با اشاره به اینکه از خودگذشتگی یکی از ویژگی های مسئولان جمهوری اسلامی ایران است گفت: آقای ملک زاده استعفای خود را در همین راستا اعلام کرده‌اند و این استفعا پذیرفته شد و دوستان مجلس نیز در این رابطه در جریان قرار گرفتند.

صالحی افزود: با توجه به اینکه مهمان گرانقدری داشته ام در جریان تصمیم مجلس قرار ندارم.