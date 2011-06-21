اجرای 26 پروژه عمرانی در اداره اوقاف بابل

نوروز رشیدی در گفتگو با خبرنگارمهر افزود: با توجه به برنامه تدوین شده سال 90، از جمله فعالیت‌های اداره اوقاف و امور خیریه بابل در سال جهاد اقتصادی، احیا و افزایش بهره‌وری موقوفات برابر برنامه‌های ابلاغی است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل، بازسازی رقبات عرصه و اعیان وقف در سطح شهرستان، شناسایی موقوفات و رقبات سطح شهرستان، اخذ سند مالکیت موقوفات برای تثبیت مالکیت آنها، تنظیم قرارداد اجاره با مستاجران و متصرفان، ترویج فرهنگ عمومی وقف برای موقوفات جدید وسرمایه‌گذاری و خرید رقبات از محل درآمد موقوفات را از برنامه‌های اوقاف بابل در زمینه موقوفات برشمرد.

رشیدی برگزاری طرح نشاط معنوی در امامزاده‌های شاخص شهرستان با حضور مربیان مجرب در رشته‌های مختلف از جمله قرآن و تفسیر برای نوجوانان و جوانان در ایام تابستان، برگزاری مسابقه اذان، ابتهال و تواشیح در سطح شهرستان، برگزاری کلاس قرآن و نهج البلاغه در امامزاده‌ها و اماکن متبرکه، برگزاری مراسم عزاداری و اطعام دهی از منابع درآمد موقوفات در ایام محرم، صفرو ماه مبارک رمضان و ایام فاطمیه را از دیگر برنامه‌های اداره اوقاف و امور خیریه بابل عنوان کرد.

وی احیای طرح‌های نیمه‌ تمام و بازسازی ساختمان اماکن متبرکه را از جمله برنامه‌های اوقاف بابل در سال جاری برشمرد و تصریح کرد: در حال حاضر اداره اوقاف و امور خیریه بابل 26 پروژه عمرانی با اعتباری بیش از 500 میلیون تومان در دست اجرا دارد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بابل، بازسازی و ساخت ضریح مطهر برای اماکن متبرکه، خرید اراضی اطراف امامزاده‌ ها برای توسعه محوطه امامزاده‌ها، انتخاب هیئت امنای کارآمد، ساماندهی جاده‌های دسترسی و ورودی امامزادها به مناطق روستایی، انجام فعالیت‌های فرهنگ‌ دینی و مذهبی در اماکن متبرکه سطح شهر و امامزاده های شاخص را از دیگر برنامه‌های اوقاف و امور خیریه بابل در سال جاری برشمرد.