خبرگزاری مهر امانتدار و اخلاق مدار است/ از پرداختن به حاشیه پرهیز کنید

عبدالحمید احمدی در آستانه سالروز تاسیس خبرگزاری مهر در خصوص عملکرد هشت ساله این رسانه اظهار داشت: من نه تنها از مهر بلکه از هر رسانه ای انتظار دارم که امانتدار و اخلاق مدار باشد و قطعا هر رسانه های که چنین باشد، می تواند به عنوان مرجع مورد توجه و استفاده قرار بگیرد.

احمدی ادامه داد: یکی از نیازهای اساسی رسانه های امروز، پایبندی به امانتداری و اخلاق مداری است. همه رسانه ها موظف هستند خود را نسبت به آنچه در جامعه می گذرد مسئول بدانند. باید نسبت به منافع جامعه حساس باشیم و خوشبختانه باید بگویم که مهر، هم امانتدار است و هم اخلاق مدار.

وی افزود: در شرایط امروز جامعه، سالم کار کردن و سالم ماندن از اهمیت بالایی برخوردار است و رسانه ای که بتواند دو اصل یادشده را سرلوحه کار خود قرار دهد، سرمایه بزرگی را در اختیار گرفته است که همانا حس اعتماد جامعه به اخبار و رویدادهای آن رسانه است. رسانه ها باید ورزش را از تنگناها به افق های باز سوق دهند تا فضای ورزش سالم سازی شود.

رئیس انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی در ادامه تصریح کرد: انتظار مردم از هر رسانه، پرداختن به بحث های کارشناسی است. وظیفه خبرگزاری های این است که آگاهی و دانش مخاطبان را نسبت به ورزش بالا ببرند چرا که اگر مخاطبان به مسائل ریشه ای و کلان توجه نشان دهند، آینده پربارتری در انتظار ورزش خواهد بود.

عبدالحمید احمدی در پایان اظهار داشت: دامن زدن به مسائل حاشیه ای کمکی به رشد بینش مخاطب نمی کند در حالی که رسانه ها باید تلاش کنند تا نگاهی واقع بینانه و عقلانی را بر جامعه حاکم کنند و علایق شخصی را کنار بگذارند تا بدین ترتیب یک جریان عقلانی بر ورزش کشور حاکم شود. رسانه ها همچنین باید کمک کنند تا جریان عقلانی بر عرصه مدیریت ورزشی کشور نیز حاکم شود که بی تردید پیامدهای سودمندی در پی خواهد داشت.