عرضه نفت سفید به قیمت لیتری هزار ریال از اول تیر در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه خانوارهای نفت سوز شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان می توانند از یکم تیرماه سال جاری، شماره و مقدار نفت سفید مربوطه را به قیمت هر لیتر هزار ریال در محل فروشندگی تهیه کنند.

این امر تا اطلاع ثانوی دارای اعتبار بوده و نفت سفید آن توسط مجاری عرضه قابل تحویل است.

همچنین کالابرگهای اعلام شده قبلی درتاریخ یکم فروردین ماه سال جاری تا تاریخ 31 خردادماه سال جاری معتبر است و از تاریخ اعلام شماره جدید توسط فروشندگان قابل تحویل نخواهد بود.

شهروندان در صورت داشتن هرگونه ابهام و مشکل و مشاهده تخلف در این خصوص می توانند در شهرستان کرج با شماره تلفن 223042 تماس بگیرند.

همچنین ساکنان شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در این زمینه می توانند با شماره تلفن 4221918 تماس بگیرند.

بازرسی منطقه به شماره تلفن 2542531 و پیامگیر منطقه به شماره تلفن 2542534 آماده پاسخگویی به مسائل مربوطه است.

شهروندان برای اطلاع از شماره کالابرگ و مقدار بر اساس لیتر باید به سایت پخش فرآورده های نفتی البرز به آدرس karaj.niopdc.ir مراجعه کنند.