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۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۱۴

عرضه نفت سفید به قیمت لیتری هزار ریال از اول تیر در البرز

عرضه نفت سفید به قیمت لیتری هزار ریال از اول تیر در البرز

کرج - خبرگزاری مهر: عرضه نفت سفید به قیمت هر لیتر هزار ریال از فردا اول تیرماه با همکاری شرکت پخش فرآورده های در البرز آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کلیه خانوارهای نفت سوز شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان می توانند از یکم تیرماه سال جاری، شماره و مقدار نفت سفید مربوطه را به قیمت هر لیتر هزار ریال در محل فروشندگی تهیه کنند.

این امر تا اطلاع ثانوی دارای اعتبار بوده و نفت سفید آن توسط مجاری عرضه قابل تحویل است.

همچنین کالابرگهای اعلام شده قبلی درتاریخ یکم فروردین ماه سال جاری تا تاریخ 31 خردادماه سال جاری معتبر است و از تاریخ اعلام شماره جدید توسط فروشندگان قابل تحویل نخواهد بود.

شهروندان در صورت داشتن هرگونه ابهام و مشکل و مشاهده تخلف در این خصوص می توانند در شهرستان کرج با شماره تلفن 223042 تماس بگیرند.

همچنین ساکنان شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در این زمینه می توانند با شماره تلفن 4221918 تماس بگیرند.

بازرسی منطقه به شماره تلفن 2542531 و پیامگیر منطقه به شماره تلفن 2542534 آماده پاسخگویی به مسائل مربوطه است.

شهروندان برای اطلاع از شماره کالابرگ و مقدار بر اساس لیتر باید به سایت پخش فرآورده های نفتی البرز به آدرس karaj.niopdc.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 1340685

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