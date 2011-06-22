سعید سلطانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت خرید گوشت قرمز از دامدار با قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد تفاوت زیادی دارد، گفت: هم اکنون تولید هرکیوگرم گوشت گوسفند برای دامدار 7800 تومان هزینه دارد درصورتی که کیلویی 6 هزار تومان هم از دامدار خریداری نمی‌کنند.

وی افزود: هزینه تولید گوشت گوساله هم 4900 تومان است اما 3600 تومان هم از پرواربندها نمی‌خرند و تولید روی دست دامدار مانده است، درعین حال گوشت قرمز با قیمتهای زیادی به مصرف کننده فروخته می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره اینکه ماه مبارک رمضان نزدیک است، تصریح کرد: به همین جهت برخی از دلالان از این فرصت سوء استفاده می کنند که به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست.

سلطانی با بیان اینکه چندین بار پیشنهاد دادیم که تنظیم بازار گوشت قرمز به اتحادیه واگذار شود، بیان کرد: به وزارت بازرگانی پیشنهاد دادیم که ابزارها و اعتبارها را دراختیار اتحادیه قرار دهد و اتحادیه تامین بازار با قیمت مناسب را تضمین می‌کند اما با این پیشنهاد موافقت نشده است.