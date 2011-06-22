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۱ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

سلطانی در گفتگو با مهر:

گوشت را ارزان از دامدار می‌خرند گران به مصرف‌کننده می‌فروشند

گوشت را ارزان از دامدار می‌خرند گران به مصرف‌کننده می‌فروشند

مدیرعامل اتحادیه دامداران با بیان اینکه دلالان از بازار ماه مبارک رمضان سوء استفاده می‌کنند، گفت: گوشت قرمز را حتی 1800 تومان زیر هزینه تولید از دامدار نمی‌خرند اما در بازار با قیمت گران‌تری به مصرف کننده می‌فروشند.

سعید سلطانی در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت خرید گوشت قرمز از دامدار با قیمتی که به دست مصرف کننده می‌رسد تفاوت زیادی دارد، گفت: هم اکنون تولید هرکیوگرم گوشت گوسفند برای دامدار 7800 تومان هزینه دارد درصورتی که کیلویی 6 هزار تومان هم از دامدار خریداری نمی‌کنند.

وی افزود: هزینه تولید گوشت گوساله هم 4900 تومان است اما 3600 تومان هم از پرواربندها نمی‌خرند و تولید روی دست دامدار مانده است، درعین حال گوشت قرمز با قیمتهای زیادی به مصرف کننده فروخته می‌شود.

مدیرعامل اتحادیه دامداران با اشاره اینکه ماه مبارک رمضان نزدیک است، تصریح کرد: به همین جهت برخی از دلالان از این فرصت سوء استفاده می کنند که به نفع تولیدکننده و مصرف کننده نیست.

سلطانی با بیان اینکه چندین بار پیشنهاد دادیم که تنظیم بازار گوشت قرمز به اتحادیه واگذار شود، بیان کرد: به وزارت بازرگانی پیشنهاد دادیم که ابزارها و اعتبارها را دراختیار اتحادیه قرار دهد و اتحادیه تامین بازار با قیمت مناسب را تضمین می‌کند اما با این پیشنهاد موافقت نشده است.

کد مطلب 1340688

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