رئیس سازمان تعزیرات حکومتی کشور استعفا کرد

به گزارش مهر، علی مژدهی پورخود را برای شرکت در رقابت اتخاباتی حوزه انتخابیه کهگیلویه بهمئی و چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد آماده می کند.

براین اساس مژدهی پور به احتمال زیاد باید با "علی محمد بزرگواری" نماینده فعلی مردم شهرستانهای "کهگیلویه، چرام و بهمئی در مجلس و "حاجی محمد موحد" نماینده سابق این شهرستان ها و نماینده فعلی مردم بهبهان در مجلس رقابت کند.

تاکنون وزیر دادگستری با استعفای مژدهی پور موافقت نکرده است.

کهگیلویه و بویراحمد دارای هفت شهرستان و سه حوزه انتخابیه "بویراحمد و دنا"، "کهگیلویه، چرام و بهمئی" و "گچساران و باشت" است.