نشست بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان در مالزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که به میزبانی اتحادیه اسلامی انجمن های دانشجویان ایرانی دانشگاه های مالزی در سالن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کوالالامپور برگزار شد، "عین الله عابدی" معاون فرهنگی نهادنمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، "عزیزالله معماریانی" رایزنی علمی جنوب شرق آسیا و "علی اکبر ضیایی" رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.

نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه در سخنانی به تشریح رسالت پیامبر اسلام و ائمه اطهار پرداخت و از امام علی (ع) به عنوان شخصی عالم، زاهد، معصوم و مجاهد فی سبیل الله نام برد که در طول تاریخ همواره نه تنها در نگاه شیعیان بلکه مسلمانان جهان به عنوان انسان و شخصیتی کامل شناخته شده است.

محمد علی نظام زاده در ادامه به تشریح مقتضیات زمانی در دوران ائمه اطهار پرداخت و گفت: همانطور که در زمان امامت امیرالمومنین (ع) و امام حسین (ع) جهاد فی سبیل الله مقتضی آن دوره بوده است در زمان امامان دیگر از جمله امام صادق (ع) و امام باقر (ع) همواره مباحث علمی و آموزشی به عنوان نیاز در جامعه وقت محسوس بوده و از این جهت تمام ائمه با توجه به نیازهای موجود جامعه زمان خود به فعالیت و رهبری مردم می پرداختند.

وی ایجاد فضایی آزاد برای انتقاد سازنده در جامعه و طرز ابراز و بیان آنرا بسیار مهم دانست و از آن به عنوان هدیه ای نام برد که باید در بسته بندی زیبا و چشم نوازی به دست گیرنده برسد تا مورد استقبال هرچه بیشتر قرار گیرد.

نظام زاده با تاکید بر اهمیت وجود آستانه تحمل بالا در فضای انتقاد گفت: حتی اگر کسی از روی نادانی انتقاد خود را به صورت پرخاشگرانه و تند بیان کرد آستانه تحمل باید تا حدی بالا باشد که نکات مثبت آن را را دریافت و تاثیر رفتار آزاردهنده را دور ریخت.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد مردم و به ویژه دانشجویان با الگو گرفتن از پیامبر اسلام و ائمه اطهار در زمینه های مختلف از جمله امانت داری، وفای به عهد، رازداری و رعایت نظم و نظافت هرچه بیشتر در راه معصومین قدم بردارند.

نظام زاده در پایان از دانشجویان خواست تلاش کنند تا در راه حق و حقیقت و انسانیت حرکت کرده و در تمام زمینه هایی که در آن مشغول به فعالیت هستند باعث سرافرازی ایران و ایرانی باشند.

در ادامه این برنامه دانشجویان و نمایندگان اتحادیه ها و تشکل های دانشجویی به بیان مشکلات، انتقادات و پیشنهادات خود پرداختند که رایزن علمی و رایزن فرهنگی کشورمان در مالزی همراه با نماینده ولی فقیه در امور دانشجویان ایرانی آسیا و اقیانوسیه پاسخگوی سوالات بودند.

از مسائل مطرح شده توسط دانشجویان در این جلسه می توان به بیمه خانواده دانشجویان خارج از کشور، لزوم کمک های مالی پزشکی برای حوادث و مشکل دانشجویان خارج از کشور برای استخدام پس از پایان تحصیل در ایران اشاره کرد.

در پایان این مراسم نیز قرعه کشی حج دانشجویی برگزار شد و سه تن از دانشجویان برای سفر معنوی حج عمره انتخاب شدند.