به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اله جمشیدی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری افزود: یکی از فعالیتهای موثر این گروه شناخت استعدا های درخشان در دوره دبیرستان است که با ارائه راهنمایی و نشان دادن پتانسیلهای دانشگاه شیراز آنها را برای ادامه تحصیل به این مرکز راهنمایی کنند.

وی ادامه داد: دفتر استعدادهای درخشان در تمامی دانشگاه های مادر سراسر کشور راه اندازی شده زیرا اکثر نخبگان و استعدادها برای راهیابی به دانشگاه به طور یقین مراکز و دانشگاه های مادر را انتخاب می کنند و در این میان وظیفه این گروه جذب حداکثری نخبگان در دانشگاه های خاص است.

رئیس دفتر استعداد یابی دانشگاه شیراز یادآور شد: در حال حاضر 176 نفر نخبه در دانشگاه شیراز حضور دارند.

جمشیدی با بیان اینکه تسهیلات مشخصی را برای جذب این افراد به دانشگاه ها در نظر گرفته شده است، افزود: تسهیلاتی همچون کمکهای مالی و ...از جمله این تسهیلات است.

رئیس دفتر استعداد یابی دانشگاه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعلام نتایج المپیاد دانشجویی سال 90 در این منطقه نیز گفت: مرحله اول شانزدهمین المپیاد غیر متمرکز در اردیبهشت سال 90 برگزار شد که دانشگاه شیراز به عنوان مسئول قطب شش کشور به عنوان مجری در چهار حوزه امتحانی شیراز، یاسوج، بوشهر، کهکیلویه و بویر احمد و یزد برگزار کننده آن بود.

جمشیدی ادامه داد: در مجموع 252 نفر ار دانشجویان سالهای سوم و چهارم در 16 رشته با یکدیگر به رقابت پرداختند که در نهایت پنج نفر از افراد برتر هر رشته به مرحله نهایی راه یافتند.

وی یادآور شد: از مجموع کل افراد شرکت کننده 70 نفر برگزیده و به مرحله نهایی راه یافتند که از این تعداد 54 نفر متعلق به دانشگاه شیراز و 16 نفر نیز به مابقی دانشگاه ها تعلق داشتند.

رئیس دفتر استعداد های درخشان دانشگاه شیراز ادامه داد: برگزیدگان مرحله اول از تاریخ 21 تا 24 تیر ماه با برگزاری المپیاد متمرکز رقابت خواهند کرد.

جمشیدی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوالی در خصوص اهمیت حمایت از این استعدادها در داخل استان و کشور گفت: ارائه تسهیلات ویژه به چنین استعدادهایی باعث خواهد شد که دانشجویان نخبه درخواست خارج شدن از استان و یا کشور را نداشته باشند که البته نباید فراموش کرد که سرانه هر دانشجوی نخبه در دوره کارشناسی مبلغی حدود 500 هزار تومان است که به راحتی می توان چنین نفراتی را حفظ کرد.