پدافند غیر عامل در جهاد کشاورزی چهار محال و بختیاری برگزار می شود

مشاور رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پدافند غیرعامل با محوریت حمله بیولوژیک در کشاورزی همزمان با سراسر کشور هفتم تیرماه دراستان برگزار می شود.

طهمورث فتاحی افزود: کشاورزی نقش بسیار مهمی در اقتصاد، اشتغال­زایی، تولید ناخالص ملی، صادرات غیر نفتی و امنیت غذایی و به تبع آن در امنیت ملی دارد.

وی تصریح کرد: بخش کشاوزی می تواند به ­عنوان هدفی بسیار مناسب و آسیب­پذیر برای دشمنان محسوب شود و همواره با چالشها، تهدیدها و حمله­های متنوع و نوینی روبه ­رو باشد.

مشاوررئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بیان داشت: بروز تهدیدهای نوین نیاز به پژوهشهای ویژه­ای نیاز دارد و پدافند غیر عامل در این زمینه بنا به ‌ضرورت، فضای مناسب ابداع و طرح این پژوهش‌ها را فراهم می کند.

وی با بیان اینکه دشمنان با حمله بیولوژیک امنیت غذا و جان انسان را مورد تهدید قرار می دهد، بیان داشت: یک نمونه حمله بیولوژیک ورود دام زنده حامل ویروسهای خطرناک از مرز دیگر کشورها به داخل ایران است.

فتاحی اظهار داشت: در راستای پدافند غیر عامل دو اتاق بحران و حادثه در سازمان جهاد کشاورزی استان تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: با ایجاد شناخت، تعمیق باورها و رشد فرهنگ پدافند غیر عامل در میان مخاطبین بخش کشاورزی به ویژه مدیران و کارشناسان حوزه وزارت جهاد کشاورزی، احساس نیاز به الزامات پدافند غیر عامل، تعهد نسبت به برنامه­ریزی همه­ جانبه برای آن و اجرای اقدامات پدافند غیر عامل در حوزه­های مسئولیتی ذیربط را امکان­پذیر و تسهیل نمود.

وی یادآورشد: نیروی انتظامی، استانداری، هلال احمر، ستاد بحران استان و دبیر خانه شورای پدافند غیرعامل با جهاد کشاورزی همکاری دارند.