برگزاری 4 آزمون زبان انگلیسی تافل در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علی رستمی ظهر سه شنبه در نشست خبری در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه مطابق برنامه ریزی های انجام شده این آزمون ها به ترتیب در تاریخ های 18تیرماه، 22مرداد ماه، 27 شهریورماه و 24 مهرماه سال جاری در این دانشگاه برگزار خواهد شد، گفت: ثبت نام متقاضیان در این آزمون ها به صورت on-line بوده و داوطلبان برای سهولت در انجام ثبت نام می توانند به راهنمای گام به گام ثبت نام اینترنتی در سایت دانشگاه تبریز مراجعه کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه آزمون iBT به صورت online در چهار بخش Speaking ، Reading, Listening و Writing برگزارمی شود، تصریح کرد : داوطلبان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص تاریخ، زمان، نحوه و شرایط برگزاری آزمون می توانند به نشانی اینترنتی www.toefl.org مراجعه کنند.

به گفته وی، داوطلبان باید در روز امتحان، یک ساعت قبل از زمان شروع آزمون در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تبریزحضور داشته و همراه داشتن یکی از کارتهای شناسایی معتبرگذرنامه و یا کارت ملی نیز در این آزمون الزامی است.

رستمی با بیان اینکه داوطلبانی که از محل دیگری به غیر از دانشگاه تبریز نسبت به تهیه Voucher اقدام و یا راسا با استفاده از کارت اعتباری ثبت نام کرده و دانشگاه تبریز را به عنوان محل آزمون انتخاب کرده اند لازم است روز آزمون اصل و کپی کارت ملی یا گذرنامه خود را به همراه داشته باشند، یادآور شد: دانشگاه تبریز در حال حاضر از ارائه Voucher ثبت نام معذور است.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه چهل و دومین آزمون تافل( iBT) ، 24 اردیبهشت ماه سالجاری در دانشگاه تبریز برگزار شد، گفت: دانشگاه تبریز به عنوان تنها مرکز آموزش عالی در شمال غرب کشور دارای مجوز رسمی برگزاری آزمون تافل به روش iBT بوده که آن را از موسسه ETS زیر نظر دانشگاه پرینستون آمریکا اخذ کرده و بر همین اساس بدون در نظر گرفتن مدرک و سطح تحصیلات داوطلبان از کلیه متقاضیان شرکت در آزمون تافل ثبت نام می کند.

رستمی به تداوم برگزاری این آزمون در دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: دانشگاه تبریز از آبان ماه سالجاری همچنان مطابق برنامه نسبت به برگزاری ماهانه آزمون تافل( iBT ) با توجه به تعداد متقاضیان اقدام خواهد کرد.