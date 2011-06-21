برگزاری کارگاه "ورزش و مکملها" از سوی هیئت پزشکی ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت پزشکی ورزشی براساس تقویم ورزشی در نظر دارد کارگاه ورزش و مکملها را در تاریخ دوم تیرماه سال جاری در محل هیئت پزشکی برگزار کند.

برای ثبت نام در این زمینه، کپی آخرین مدرکت تحصیلی، واریز مبلغ 100 هزار ریال به شماره حساب0105823376001 سیبا بانک ملی به نام هیئت پزشکی ورزشی استان البرز لازم است.

همچنین تکمیل فرم ثبت نام پیوست نیز لازم است ضمن اینکه مهلت ثبت نام نیز تا فردا یعنی اول تیرماه خواهد بود.

همچنین محل ثبت نام، دبیرخانه هیئت پزشکی ورزشی استان البرز، اداره کل تربیت بدنی واحد بیمه ورزشی و سالن استقلال واحد بیمه ورزشی است.

اطلاعیه برگزاری کلاس مربیگری والیبال



کلاس مربیگری درجه 3 بانوان زیر نظر فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و هیات والیبال استان البرز برگزار می شود.

این کلاسها تا سوم تیرماه سال جاری به مدت یک هفته در سالن شهید فلاحت برقرار است.