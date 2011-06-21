به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری در حاشیه جلسه کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی که عصر روز یکشنبه 29 خردادماه برگزار شد از نگاه وزارت ارشاد و معاونت امورفرهنگی به موضوع معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان سخن گفت و افزود: از نظر این وزارتخانه ناشران و کتابفروشان از مالیات معاف هستند و معافیت مالیاتی حوزه فرهنگ با توجه به رویکرد فرهنگی دولت نهم و دهم امری ذاتی است.

دری با اشاره به اینکه دولت یکپارچه است ادامه داد: اگر اختلاف برداشتی میان دو سازمان دولتی در مباحث حقوقی پیش بیاید قطعا فصل‌الخطاب نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد بود.

دری با تاکید بر اینکه معافیت مالیاتی حوزه چاپ و نشر و مشخصا محدوده ناشران و کتابفروشان تفسیربردار نیست و بخشنامه نیز نمی‌تواند آن را محدود یا حذف کند افزود: توصیه ما به عزیزان سازمان امور مالیاتی کشور این است که نباید قانونی را که انجام آن تکلیف است با صدور بخشنامه تضعیف کنند.

معاون امورفرهنگی با اشاره به بند (ل) ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 که فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و فرهنگی و هنری که با مجوز وزارت ارشاد معاف از مالیات هستند ادامه داد: ولی با توجه به ماده (12) آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (3) ماده (139) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 که مقرر می‌دارد فعالیت‌های مذکور بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی با همکاری این وزارتخانه تعیین شود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت در سال 82 این فهرست تهیه و به تایید و تصویب هر دو مرجع رسید. حال اینکه با توجه به برداشت‌های متفاوت در مصادیق قانون معافیت مالیاتی موسسات، انتشارات و کتابفروشی‌ها صورت گرفته و در نتیجه به حذف کتابفروشی‌ها از صنوف مشمول معافیت از مالیات توسط وزرات اموراقتصادی و دارایی انجامیده بنابراین بهترین مرجع برای حل این مشکل معاونت حقوقی ریاست جمهوری است. در این زمینه ‌نامه‌ای نیز از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال شده است.

معاون فرهنگی مجددا بر تشخیص این وزارتخانه مبنی بر معافیت کتابفروشی‌ها با توجه به اینکه نوع فعالیت آنها در زمره انتشاراتی و فرهنگی است تاکید کرد.

بهمن دری همچنین در حاشیه این جلسه عرضه تصاویر زنان بدحجاب با پوشش غیر اسلامی در نمایشگاه چاپ دیجیتال را توهین‌آمیز خواند و گفت: بصورت جدی موضوع را پیگیری می‌کنیم و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.



دری با اشاره بر اینکه وزرات ارشاد نقشی در برگزاری این نمایشگاه نداشته گفت: موضوع عرضه تصایر نامناسب از زنان در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفته و با توجه به اعلام مسولان برگزاری نمایشگاه مبنی بر اخذ تهعد از تمامی شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی این موضوع قابل پذیرش نیست و ما آن را کافی نمی‌دانیم و امیدواریم تسامحی از سوی مسوالان برگزاری صورت نگرفته باشد.



وی ادامه داد: حداقل انتظار این بود که با شرکتهای متخلف برخورد و از عرضه تصاویر جلوگیری می‌‌شد.



معاون امورفرهنگی مقوله چاپ و بهره گیری از علم روز دنیا در کشورمان را مهم دانست و گفت: بهره‌برداری از الگوهای خارجی خوب است اما باید با بومی‌سازی علوم و آمیختن آنها به آموزه‌های اسلامی از علم روز دنیا به نحو شایسته بهره‌برداری کرد.