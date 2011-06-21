صالحی و زیباری: روابط ایران و عراق ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق و علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان مذاکرات رسمی خود در کنفرانسی مطبوعاتی حضور یافتند و نتایج رایزنی های خود را اعلام کردند.

در این نشست علی اکبر صالحی با اشاره به اینکه این سومین دیدار وی با وزیر خارجه عراق به صورت رسمی و دو جانبه است، تصریح کرد: تا کنون دو مرتبه من به عراق رفته ام و در آنجا تصمیماتی گرفتیم که امروز مروری بر این تصمیمات صورت گرفت و خوشبختانه بخش عمده ای از آنها به سرانجام رسیده است.

وی تاکید کرد:در این نشست مسائل منطقه ای نیز مرور شد و در خصوص روابط دو جانبه امیدواریم که معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران در آینده نزدیک سفری به عراق داشته باشند تا در کمیته عالی مشترک دو کشور به عنوان رئیس شرکت داشته باشد.

صالحی افزود: در این سفر تعداد قابل توجهی از شرکت های ایران رحیمی را همراهی می کنند.

وزیر خارجه با بیان اینکه جانمایی میله های مرزی یکی از موضوعات بین ایران و عراق بوده است گفت: گروه های فنی عراقی و ایرانی با جدیت توانسته اند بخش عمده ای از جانمایی های میله های مرزی را انجام دهند و این در مرزهای شمالی مراحل پایانی خود را طی می کند.

رئیس دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: در این نشست تصمیم گرفتیم تمام موضوعات دو کشور را با جدیت پیگیری کنیم و پرونده های سابق را ببندیم.

وی با بیان اینکه روابط ایران و عراق ویژه، فرهنگی و مردمی است گفت: این روابط به صورت تجاری - اقتصادی در آمده و امیدواریم رفت و آمد بین مردم دو کشور آنقدر تسهیل شده باشد که مانند رفت و آمد بدون مرز شود.

در ادامه این نشست، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز طی سخنانی تصریح کرد: رسیدگی به پرونده های دو کشور همچون مسائل مرزی یکی از موضوعات مورد گفتگو بود که دستاوردهای خوبی در زمینه تعیین خطوط مرزی دو کشور در خشکی و دریا داشته ایم و کمیته فنی کار خود را به خوبی انجام داده است و تعیین خطوط مرزی بر اساس اصولی که دو کشور به آن معتقدند انجام می شود و به دور از هیاهوهای سیاسی پیش می رود.

زیباری لایروبی اروند رود را از دیگر محورهای مورد گفتگو با صالحی عنوان کرد.

وزیر خارجه عراق افزود: علت اصلی سفر من به ایران این بوده که به اطلاع کادر رهبری ایران برسانم که ما توانسته ایم موافقتنامه های خوبی در زمینه های سیاسی و تجاری داشته باشیم و آمده ایم اعلام کنیم بی صبرانه منتظر سفر رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران هستیم و در این سفر زمان اجلاس عالی دو کشور تعیین شد.

زیباری تاکید کرد: موافقتنامه های بین دو کشور در زمینه اجتناب از مالیات مضاعف، همکاری های گمرکی، تشویق حمایت از سرمایه گذاری مشترک و موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری نهایی شده و درباره مسائل مهمی صحبت شده است.

وی افزود: در رابطه با دیدار از اماکن مقدسه نیز گفتگو شد و ما تلاش می کنیم تسهیلات را برای زوار فراهم کنیم.

وی در خصوص تحولات منطقه نیز بیان داشت: در این خصوص رایزنی و تاکید کردیم که عراق مجددا نقش اساسی خود را در منطقه ایفا می کند و تلاش دارد که نقش آفرینی داشته باشد.