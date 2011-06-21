وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن به شورای پول و اعتبار رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کیانی اظهار داشت: با توجه به اخبار و اطلاعیه شعبه مرکزی تهران دستورالعمل وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن برای تصویب نهایی از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار تحویل داده شده است.

وی افزود: بانک مسکن سه سناریو برای وام ۲۰ میلیون تومانی خرید مسکن تهیه و آن را به بانک مرکزی ارائه کرده و به احتمال تا هفته آینده نهایی و به بانک مسکن ابلاغ می‌شود.

مدیریت امور شعب بانک مسکن استان اصفهان بیان داشت: دستورالعمل نحوه اقدام و اجرای این بند از بسته سیاستی مبنی بر افزایش وام مسکن از طرف بانک مرکزی تنطیم شده اما به بانک عامل (مسکن) ارسال نشده است.

وی اضافه کرد: بانک مرکزی اطلاعات تمامی گزارشهای ارسال شده را جمع‌بندی کرده و به شورای پول و اعتبار داده است تا این شورا پس از تایید و تصویب، آن را به بانک مرکزی ابلاغ کند.



کیانی بیان داشت: شرایط پرداخت وام ۲۰میلیونی تفاوت چندانی با وامهای ۱۸ میلیونی خرید مسکن نمی کند و همان شرایط قبلی به تصویب می رسد.



وی یادآور شد: شرایط فعلی وام خرید مسکن همان شش‌ماه یک برابر موجودی است و به احتمال زیاد شورای پول و اعتبار با شرایط ۱۰ میلیون تومان سپرده و پرداخت معادل یک برابر سپرده طی شش‌ماه موافقت و آن را تصویب می کند.