آب بدون درآمد هرمزگان در حد استاندارد کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباسی گفت: در سطح استان با اقداماتی نظیر شناسایی و اصلاح شبکه های فرسوده و نقاط بحرانی، شناسایی مصارف غیرمجاز و تعویض 15 هزار کنتور خراب کاهش مطلوبی در بخش هدررفت ظاهری آب داشته ایم.

عباسی افزود: در نتیجه این اقدامات طی سه سال گذشته میزان آب بدون درآمد کل استان از 30 درصد به 25 درصد در پایان سال 89 کاهش یافته که این میزان در حد استاندارد کشوری است.

وی اضافه کرد: بر اساس برنامه هدف تا پایان سال 94 میزان هدررفت آب را به 13 درصد می رسانیم.

عباسی با اشاره اینکه درصد آب بدون درآمد شهر بندرعباس کمتر از استاندارد کشوری است، تصریح کرد: این امتیاز ارزشمندی در جهت مدیریت آب بدون درآمد استان که با مشکل شدید کم آبی و کاهش میزان بارندگی مواجه است، محسوب می شود.

معاون بهره برداری آبفای هرمزگان با بیان اینکه با این میزان کاهش، شرکت آب و فاضلاب استان از شرکتهای پیشرو در زمینه مدیریت مصرف و کنترل آب بدون درآمد در سطح کشور است، عنوان کرد: این موفقیت حاصل تدوین و تبیین پروژه های هیدرولیکی، خرید ادوات کنترل تقاضا، کنترل میزان مصرف و ایجاد پایگاه مدیریت اطلاعات جغرافیایی در شهر بندرعباس و 33 شهر دیگر استان بوده که در نتیجه آن شرکت موفق به انجام تعهداتی بیش از انتظار دفتر مدیریت مصرف آبفای کشور شده است.

عباسی یادآورشد: کنترل مولفه های بالانسیگ آب، خرید و نصب کنتور مغناطیس، ساماندهی انشعابات شهرداریها و فضای سبز، منترل و تعدیل فشار در شبکه های شهر نصب شیرآلات و ابزار کاهنده مصرف و اقدامات فرهنگی آموزشی از عمده اقدامات صورت گرفته در راستای کاهش آب بدون درآمد در سطح استان بوده است.