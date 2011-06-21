  1. هنر
  2. سینمای ایران
۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

فهرست بازیگران فیلم جدید وودی آلن اعلام شد

فهرست بازیگران فیلم جدید وودی آلن اعلام شد

فهرست کامل اسامی بازیگران فیلم جدید وودی آلن با نام "باپ دکامرون" اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از امپایرآنلاین الک بالدوین، روبرتو بنینی، پنه‌لوپه کروز، جسی آیزنبرگ، گرتا جرویگ والن پیج از جمله بازیگران برگزیده شده برای بازی در فیلم "باپ دکامرون" هستند.

علاوه بر نام‌های یاد شده حضور آنتونیو آلبانزه، فابیو آرمیلیاتا، الساندرو ماستروناردی، اورنلا موتی، فلاویو پارنتی، آلیسن پیل، ریکاردو اسکامارچو و الساندرو تیبری نیز در این فیلم قطعی شده است.

فیلمبرداری "باپ دکامرون"  ماه آینده در رم آغاز می‌شود و وودی آلن علاوه بر نگارش فیلمنامه و کارگردانی، خود نقشی کوتاه در این فیلم را بر عهده می‌گیرد. وودی آلن سخت کوشیده تا جزئیاتی از قبیل داستان فیلم پنهان بماند اما شایعه‌ها حاکی از آن است که فیلم داستان یک خانواده آمریکایی که برای ملاقات با نامزد دخترشان به ایتالیا سفر می‌کنند را روایت می‌کند.

کد مطلب 1340789

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها