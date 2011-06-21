فهرست بازیگران فیلم جدید وودی آلن اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از امپایرآنلاین الک بالدوین، روبرتو بنینی، پنه‌لوپه کروز، جسی آیزنبرگ، گرتا جرویگ والن پیج از جمله بازیگران برگزیده شده برای بازی در فیلم "باپ دکامرون" هستند.



علاوه بر نام‌های یاد شده حضور آنتونیو آلبانزه، فابیو آرمیلیاتا، الساندرو ماستروناردی، اورنلا موتی، فلاویو پارنتی، آلیسن پیل، ریکاردو اسکامارچو و الساندرو تیبری نیز در این فیلم قطعی شده است.



فیلمبرداری "باپ دکامرون" ماه آینده در رم آغاز می‌شود و وودی آلن علاوه بر نگارش فیلمنامه و کارگردانی، خود نقشی کوتاه در این فیلم را بر عهده می‌گیرد. وودی آلن سخت کوشیده تا جزئیاتی از قبیل داستان فیلم پنهان بماند اما شایعه‌ها حاکی از آن است که فیلم داستان یک خانواده آمریکایی که برای ملاقات با نامزد دخترشان به ایتالیا سفر می‌کنند را روایت می‌کند.