برخی قصد مصادره مهدویت به نفع مقاصد سیاسی خود دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی در دیدار جمعی از پژوهشگران مهدوی، طرح مسائل انحرافی درباره مهدویت را نامربوط و غیر قابل پذیرش عنوان کرد و یادآور شد: حوزویان و اندیشمندان باید این عرصه را بیش از پیش مورد تحقیق و کنکاش خود قرار دهند.



وی با اشاره به اهمیت و ظرافت مسئله مهدویت، این عرصه را نیازمند تحقیق بیشتر دانست و ابراز داشت: هرچه بیشتر در این عرصه تحقیق شود، امام شناسی مردم بیشتر و جامعه با مباحث مهدویت آشناتر می‌شود و این مسئله در پیشرفت جامعه و تکامل شعور دینی و مذهبی مردم نیز دخالت دارد.



آیت الله صافی به انحرافاتی که از صدر اسلام پیرامون مسئله مهدویت وجود داشته اشاره کرد و گفت: همواره افرادی بوده اند که خواسته‌اند در این مسئله انحراف ایجاد و مهدویت را به نفع مقاصد سیاسی خود مصادره کنند.



وی با تاکید بر اینکه باید به جنبه ها و ابعاد مختلف مسئله مهدویت توجه کرد، اظهار داشت: مذاهب مختلف اسلامی و حتی بنی امیه نیز در اصل مسئله مهدویت موافق بوده‌اند.



مرجع تقلید شیعیان جهان ادامه داد: مهدویت مسئله‌ای بسیار با اهمیت است و اشتغال به چنین پژوهش‌هایی توفیق بزرگی است که برای خود انسان، جامعه و نظام مفید می باشد و باید به ابعاد مختلف آن توجه کرد.



مهدویت باید در متن باشد



وی با تاکید بر اینکه مسئله مهدویت باید مورد تحقیق و مطالعه دانشمندان و حوزویان باشد، افزود: مهدویت باید در متن باشد نه در حاشیه و مطالبی که در این رشته است را باید بررسی کنیم و همواره در این راستا اشتغال داشته باشیم.



آیت الله صافی گلپایگانی با بیان اینکه به وسیله مهدویت می شود کارهای مهمی انجام داد و همه را هدایت کرد، یادآور شد: ما به این هویت افتخار می کنیم و باید این هویت را زنده‌تر به جامعه معرفی و آنها را نسبت به ابعاد مختلف آن بیشتر آشنا کنیم.



وی با اشاره به برخی از اتفاقات و مسائل ایجاد شده پیرامون مسئله مهم مهدویت، ابرازداشت: کسی نمی‌تواند موعود را مصادره کند و طولی نمی کشد که بطلان آن واضح می‌شود، چرا که مسئله مهدویت مسئله‌ای نیست که بشود از آن سوء استفاده کرد.



افراد در هر مقامی نمی توانند درباره زمان ظهور نظر جزمی دهند



مرجع تقلید شیعیان جهان افزود: البته کسانی بودند که حرف‌هایی زدند و خبرهایی گفتند که ما معتقدیم نباید از اشخاص و مقامات صادر شود؛ ما هر لحظه باید منتظر ظهور امام(عج) باشیم و افراد در هر مقامی که هستند درباره‌ زمان ظهور نظر جزمی ندهند.



وی با بیان اینکه ظهور از اسرار الهی و بقای عالم به وجود امام زمان ارواحنا فداه است، اظهار داشت: ما باید همواره منتظر واقعی آن حضرت باشیم و اگر ظهور ایشان صدها میلیون سال دیگر هم طول بکشد، مؤمن به ایشان هستیم؛ چرا که بقای دنیا به وجود نازنین ایشان است.



آیت الله صافی گلپایگانی ادامه داد: ظهور ایشان به امر خداوند تبارک و تعالی است و ما کوتاه فکریم که زمان ظهور را با عمر خود مقایسه می کنیم، این ها بالاتر از این مسئله و از آیات بزرگ خداوند متعال است؛ این مطالبی که گفته می شود نامربوط است و پذیرفتی هم نیست.



وی افزود: البته طرح این گونه مسائل انحرافی معایبی برای انسان های قلیل المعرفه دارد و موجب ضعف عقیده‌ آنها می شود اما اثری در اصل مسئله نمی کند.



مرجع تقلید شعیان اظهار داشت: این مسئله باید بر اساس صرف ارادت به حضرت و اینکه معرفت مردم زیاد و عقاید محکم شود، باشد و به گونه ای باشد که هیچ رنگی به جز رنگ ولایی و ارادت به شخص امام عصر در بین نباشد.

