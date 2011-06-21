آزمون دکتری تخصصی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام و معاون فنی و آماری سازمان سنجش آموزش کشور پس از بازدید از روند برگزاری آزمون دکترا در دانشگاه علوم اسلامی رضوی در جمع خبرنگاران گفت: برنامه‌ریزی، نظم، دقت و رعایت عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو، همواره اولویت اصلی این دانشگاه بوده است.

ابراهیم خدایی با اشاره به جایگاه بالای علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی تصریح کرد: در دو رشته الهیات و معارف اسلامی و فقه و مبانی حقوق این دانشگاه دارای بالاترین سطح علمی است.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر تحول علوم انسانی در دانشگاه‌ها، اذعان داشت: نگرش ما در وزارت علوم، استفاده از تمام ظرفیت و توان حوزه‌های علمیه برای انجام این مهم است و مطمئنا دانشگاه‌هایی همچون دانشگاه علوم اسلامی رضوی که تلفیقی موفق از دانشگاه و حوزه هستند، بسیار می‌توانند در این رابطه نقش ایفا کنند.

گفتنی است، از میان 400 شرکت‌کننده در آزمون دکتری تخصصی، پس از انجام مراحل پذیرش در نهایت 20 نفر پذیرفته خواهند شد.

