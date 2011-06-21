سیستم موبایل مپینگ MMS جاده های هرمزگان راه اندازی شد

غلامعباس بهرامی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به منظور تصمیم گیری و تدوین استراتژیهای لازم جهت حمل و نقلی شهری و برون شهری، اطلاعات جامع و کاملی از وضعیت راهها مورد نیاز است که وجود اطلاعات به هنگام و نو در این زمینه می تواند در امر تصمیم گیری صحیح، موثر و مفید واقع شود.

وی عنوان کرد: استفاده از سیستمهای تعیین موقعیت جهانی GPS در تهیه نقشه و مدیریت اطلاعات و تلفیق سیستم مذکور با سایر سیستمها نظیر سیستم چند رسانه ای MMS Mobile Mapping System یکی از روشهای بهینه به منظور جمع آوری اطلاعات و تهیه نقشه سطح راه و علائم ترافیکی حاشیه آن میباشد که مورد استفاده قرار می گیرد.

بهرامی نیا لزوم استفاده از سیستم MMS یا موبایل مپینگ را جهت تهیه پایگاه اطلاعات توصیفی، نقشه از اطلاعات راه و علائم جانبی و در راستای بروز رسانی اطلاعات آن و همچنین برداشت داده های جدید از وضعیت محور ضروری دانست و گفت: کنترل و بازبینی وضعیت ظاهری مسیر و علائم ترافیکی اطراف راه از طریق فیلم آن مسیر، بررسی عوارض حاشیه راه مانند تاسیسات جانبی و معضلات راهها و صرفه جویی در وقت اعم از کنترل بصری یا اندازه گیری هندسی به علاوه دید کلی از راه به صورت حرکت واقعی در طول آن مسیر و برطرف کردن اشکالات راهها و علائم جانبی همچنین بروز رسانی اطلاعات راهها خصوصا ابنیه و تاسیسات جانبی، موجب شد که پیگیری های لازم در خصوص راه اندازی این سیستم، به جد دنبال شده و در نهایت به مرحل اجرا درآید.

مدیر کل حمل ونقل وپایانه های استان در ادامه ضمن اشاره به مزایای استقرار این سیستم گفت: از عمده مزایای این سیستم تلفیقی تصویر و GPS می توان به صرفه جویی زمان و هزینه در برداشت سریع اطلاعات ، امکان استفاده از اطلاعات تصاویر و فیلم ها بعلاوه شناسایی وضعیت عوارض در مسیر اشاره کرد.

وی تصریح کرد: امکان کنترل و بازبینی همچنین بررسی صحت اطلاعات توصیفی عوارض در جاده ها و امکانات مناسب در ویرایش و تحلیل بصری اطلاعات توصیفی و مکانی از دیگر مزایای این سیستم است.

بهرامی نیا ضمن اشاره به اقدامات انجا شده به منظور اجرای سیستم موبایل مپینگ( MMS) در استان هرمزگان گفت: در راستای جمع آوری اطلاعات مکانی و نقشه راههای استان، تقریبا هزار کیلومتر از محورهای استان به صورت رفت و برگشت شامل محورهای بندرعباس - حاجی آباد، بندرعباس - میناب، سه راهی چاه شیرین - رودان و بندرعباس - بندرلنگه، اطلاعات مکانی به وسیله GPS با اطلاعات تصویری برداشت شده، تلفیق گردیده است.

نرم افزار MMS از خرداد ماه سال 90 در اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان هرمزگان راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت.