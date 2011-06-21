به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا ارشاد منش در سفر به شهرکرد اظهار داشت: شناسایی دهیاری به عنوان دستگاه اجرایی باعث واگذاری بخشی از وظایف دستگاه های اجرایی به آنان می شود.

وی تأکید کرد: در این صورت با پرداخت حقوق، مزایا و تسهیلات، مشکل مالی دهیاران رفع می شود.

ارشاد منش با اشاره به انجام برخی سفرهای خارجی مدیران شهری و روستایی افزود: سفرهای خارجی مدیران شهری و روستایی برای آموزش و پ‍‍ژوهش و کسب تجارب مورد قبول است.

معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: به دلیل قرار گرفتن کشور در شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ضرورت صرفه جویی در سیستمهای مدیریتی، مدیران باید با نگرش جدید سفرهای خارجی خود را تنظیم کنند.

وی گفت: فراهم کردن زمینه اجتماعی و معیشتی مناسب و ارائه تجهیزات کیفی از مهمترین انتظارات مردم از شهرداریهاست.

ارشاد منش تصریح کرد: چنانچه کارخانجات در ارائه تجهیزات کیفی به تعهدات خود عمل نکنند، شهرداران می توانند از اجناس خارجی برای خدمات رسانی بهینه به مردم استفاده کنند.