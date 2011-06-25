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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

سالاری:

کارمندان شرکت کننده در طرح های آموزشی در اولویت تبدیل وضعیت استخدام

کارمندان شرکت کننده در طرح های آموزشی در اولویت تبدیل وضعیت استخدام

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار هرمزگان گفت: ارائه مدارک آموزش و پژوهش در معیار میزان تجربه، سابقه کاری و سطح تحصیلات کارمندان موثر و شرکت کنندگان در اولویت تبدیل وضعیت استخدامی قرار می گیرند.

پرویز سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس با اعلام اینکه شرکت کنندگان در طرح های آموزشی در اولویت تبدیل وضعیت استخدام قرار دارند، اظهار داشت: استانداری هرمزگان و مرکز آموزش و پژوهش استان امسال فعالیتهای خود را دو چندان کرده تا با برنامه ریزی درسال 90 سطح مهارت کارکنان را با گسترش آموزش افزایش دهد.

وی افزود: آموزشهای ارائه شده به صورت حضوری در ادارات و همچنین غیر حضوری توسط بخش آموزشهای الکترونیکی مرکز آموزش و پژوهش استان انجام می شود.

سالاری گذراندن این دوره های آموزشی را در تبدیل وضعیت کارمندان شرکتی و قراردادی به پیمانی و رسمی بسیار موثر دانست و ابراز داشت: ارائه مدارک آموزش و پژوهش در معیار میزان تجربه، سابقه کاری و سطح تحصیلات  کارمندان موثر و شرکت کنندگان در اولویت تبدیل وضعیت استخدامی قرار می گیرند.

وی یادآور شد: بر اساس ابلاغ صریح رئیس جمهور سهمیه استخدامی در قالب برنامه پنجم توسعه به صورت استانی توزیع و به استانداران واگذار می شود که یکی از معیارها، شرکت در طرح های آموزشی است.

سالاری ادامه داد: کارمندان همچنین با شرکت در این کلاسها و گذراندن ساعاتی مشخص می توانند مدرک تحصیلی دانشگاهی معادل بگیرند بدین صورت که با گذراندن یک هزار ساعت از کاردانی به کارشناسی، 800 ساعت از کارشناسی به کارشناسی ارشد و 500 ساعت از کارشناسی ارشد به دکترا ارتقا می یابند.

وی تصریح کرد: این مدارک تحصیلی به صورت معادل اعطا شده و برای ارتقای جایگاه و حقوق و مزایا کارمندان رسمی و پیمانی در نظر گرفته می شود و نمی توان آنها را به مراکز آموزش عالی ارائه داد.

معاون استاندار هرمزگان مدت زمان گذراندن ساعات مشخص آموزشی را پنج سال عنوان کرد و ابراز داشت: برای اخذ مدرک معادل باید ساعات آموزشی تعیین شده حداکثر ظرف مدت پنج سال گذرانده شده باشد و بیش از این مدت مورد قبول نیست.

وی عنوان کرد: گذراندن دوره های آموزشی در مراکز بخش خصوصی نیز می تواند جزو این ساعات محسوب شود به شرطی که مدارک به تائید مرکز آموزش و پژوهش استان برسد.

کد مطلب 1340809

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