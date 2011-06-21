کشاورزان هشتگردی 457 میلیون ریال زکات پرداخت کردند

رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شاخه هشتگرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر فوق افزود: این مبالغ زکات توسط کشاورزان مومن و مقید به احکام اسلامی روستاهای هشتگرد جمع آوری شده است.

کاوه بکان ادامه داد: اگر به فریضه زکات عمل شود، فقر و محرومیت از بین خواهد رفت که این امر، ضرورت زکات را بیش از پیش آشکار می کند.

وی اظهار داشت: هر اندازه مردم در احیای فرایض بکوشند، مشکلات و آسیبها نیز کاهش می یابد که این امر در خصوص زکات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

این مسئول بیان کرد: مبالغ جمع آوری شده زکات برای احداث و تکمیل مساجد، راه روستایی، پروژه های عمرانی، احداث فاطمیه و ... هزینه خواهد شد.

بکان اضافه کرد: این مبالغ جمع آوری شده در همان روستایی که زکات جمع آوری شده است، هزینه خواهد شد.