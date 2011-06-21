۳۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۳۳

توجه قلبی به خدا حقیقت اعتکاف است

بروجن - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: توجه قلبی به خدا و برقراری ارتباط مستمر با خدا حقیقت اعتکاف است.

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتکاف فرصت آماده سازی ‌دل برای کسب معرفت نسبت به خدا و حقایق عالم است.

وی اعتکاف را دوران خودسازی دانست و تأکید کرد: فرد معتکف با اقامت در مسجد و انجام عبادات عادتهای روزمره را فراموش می کند.
 
الهیان خودشناسی را یکی از آثار اعتکاف دانست و بیان داشت: فرد معتکف با تفکر در اعمال و رفتارش می تواند به خودشناسی برسد.
 
وی با بیان اینکه کسی که خودش را بشناسد بهتر می تواند در مسیر بندگی خدا حرکت کند، افزود: دوری از آتش جهنم، آمرزیده شدن گناهان و پاداش فراوان از دیگر برکات اعتکاف است.
 
الهیان تقویت باورهای دینی را از دیگر آثار اعتکاف دانست و افزود: در اعتکاف معتکف با عبادت و نیایش درس معنویت گرایی و عبادت خالصانه را می آموزد.
 
کد مطلب 1340824

