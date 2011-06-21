توجه قلبی به خدا حقیقت اعتکاف است

حجت الاسلام مجید الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتکاف فرصت آماده سازی ‌دل برای کسب معرفت نسبت به خدا و حقایق عالم است.

وی اعتکاف را دوران خودسازی دانست و تأکید کرد: فرد معتکف با اقامت در مسجد و انجام عبادات عادتهای روزمره را فراموش می کند.

الهیان خودشناسی را یکی از آثار اعتکاف دانست و بیان داشت: فرد معتکف با تفکر در اعمال و رفتارش می تواند به خودشناسی برسد.

وی با بیان اینکه کسی که خودش را بشناسد بهتر می تواند در مسیر بندگی خدا حرکت کند، افزود: دوری از آتش جهنم، آمرزیده شدن گناهان و پاداش فراوان از دیگر برکات اعتکاف است.

الهیان تقویت باورهای دینی را از دیگر آثار اعتکاف دانست و افزود: در اعتکاف معتکف با عبادت و نیایش درس معنویت گرایی و عبادت خالصانه را می آموزد.

