به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله میرابراهیمی قبل از ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دفتر مدیریت سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه هم اکنون این طرح در برخی از کلانشهرهای کشور در حال اجرا بوده و استان قم نیز اجرای این طرح را آغاز کرده است، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰ صنف در استان وجود دارد که بیش از یک شهروند زباله تولید میکنند و این طرح از اوایل خرداد ماه سال جاری در منطقه یک و چهار استان قم آغاز شده است.
وی گفت: در راستای ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه شهری و اجرای مواد ۱۶ و هشت قانون مدیریت پسماند، طرح ساماندهی و مدیریت جمع آوری پسماندهای صنوف پر زباله در قم اجرا شده است.
مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم در خصوص اهداف طرح ساماندهی و مدیریت جمع آوری پسماندهای صنوف پر زباله در قم افزود: ارتقای سطح سلامت و بهداشت جامعه شهری، زیبا سازی محیط شهری و جلوگیری از نازیباییها، بهبود روش ذخیره سازی و جمع آوری پسماندها، مدیریت در میزان تولید پسماند و کاهش آن، حفظ محیط زیست و اجرای طرح تفکیک از مبدا از جمله اهداف این طرح است.
وی در رابطه با موارد قانونی ماده هشت این طرح ابراز داشت: مدیریت اجرایی میتواند هزینه مدیریت پسماند را از تولیدکننده با تعرفهای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شورایهای اسلامی برحسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت کرده و فقط صرف هزینههای مدیریت پسماند کند.
میرابراهیمی همچنین در خصوص ماده ۱۶ طرح جامع جمع آوری پسماندههای صنوف پر زباله در قم، اضافه کرد: نگهداری، مخلوط کردن، جمع آوری، حمل و نقل، خرید و فروش، دفع و صدور تخلیه پسماندها در محیط طبق مقررات این قانون و آیین نامه اجرایی آن خواهد بود.
وی افزود: در غیر این صورت اشخاص مختلف به حکم مراجع قضایی به جزای نقدی در بار اول برای پسماندهای عادی از ۵۰۰ هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و در صورت تکرار هر بار به دو برابر مجازات قبلی در این ماده محکوم میشوند.
مدیر عامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم در خصوص مشارکت صنوف پر زباله با این طرح ابراز داشت: تهیه مخازن ذخیره نگهداری زباله نارنجی رنگ ۱۲۰ لیتری و یا ۶۶۰ لیتری با توجه به میزان پسماند تولیدی، مراجعه به سازمان مدیریت پسماند، عقد قرارداد با این سازمان و اخذ کارت مدیریت پسماند، نگهداری مخازن ذخیره در داخل محیط کاری در ساعات فعالیت واحد از جمله مشارکتهای صنوف با سازمان بازیافت شهرداری است.
وی در پایان با بیان اینکه یکی از فرآیندهای کاهش زباله مدیریت در تکفیک مبدا و تبدیل به مواد اولیه و تولیدی است، اضافه کرد: هر چقدر حجم زبالههای تولیدی کمتر باشد صنف هزینه کمتری را بابت دفع زبالهها پرداخت خواهد کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم از اجرای طرح جامع جمع آوری پسماندهای صنوف پر زباله و ساماندهی این صنوف خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالله میرابراهیمی قبل از ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در دفتر مدیریت سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه هم اکنون این طرح در برخی از کلانشهرهای کشور در حال اجرا بوده و استان قم نیز اجرای این طرح را آغاز کرده است، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۰ صنف در استان وجود دارد که بیش از یک شهروند زباله تولید میکنند و این طرح از اوایل خرداد ماه سال جاری در منطقه یک و چهار استان قم آغاز شده است.
نظر شما