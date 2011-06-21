به گزارش خبرگزاری مهر، برگزارکنندگان دو کارگاه "معرفت‌شناسی اجتماعی" در دانشگاههای کپنهاگ دانمارک و لوند سوئد در نظر دارند با گردهم‌آوردن اساتید و صاحب‌نظران گوناگون در حوزه "معرفت‌شناسی اجتماعی" چون آلسیو لوموسیو، کریستینا بیچیری، هانس ون دیتمارچ، مارک کالیوان و وبه ون‌در‌هوک موضوعاتی مانند جهل متکثر، آبشارهای اطلاعات و تضاد باور را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاهها که 27 سپتامبر 2011 (پنجم مهر ماه 13901) در دانشگاه کپنهاگ دانمارک و نهم دسامبر 2011 (18 آذرماه 1390) در دانشگاه لوند سوئد برگزار خواهند شد، می‌توانند خلاصه مقاله خود را در 500 کلمه تا 27 ژوئن 2011 (ششم تیرماه 1390) به پست الکترونیک frank.zenker@fil.lu.se ارسال نمایند.