برنامه ريزي هاي دولت بايد بر اساس مكانيزم هاي علمي و استراتژيك باشد

به گزارش خبرنگارخبرگزاري" مهر"، دكتر علي خوش چهره در همايش جايگاه منابع انساني در دستيابي به چشم انداز 20 ساله كشور ضمن بيان اينكه هر دولتي بر مبناي سلايق شخصي برنامه ريزهايي را براي توسعه كشور پي ريزي مي كند افزود : براي جلوگيري از زيان هاي اينگونه برنامه هاي شخصي بايد برنامه ريزي ها براساس مكانيزم هاي علمي و استراتژيك انجام گيرند.

وي با اشاره به اينكه اين برنامه ها و سياست گذاري ها بايد به گونه اي باشند كه منابع حاصله از آن در درجه اول به نفع گروه هاي مستضعف جامعه يعني گروه هايي كه به ضعف كشيده شده اند باشد اظهار كرد: در همين راستا در ايجاد مكانيزم هاي اجرايي و راه اندازي جريان عملي شدن چشم انداز بيست ساله هستيم كه اين حركت نبايد صرفا به معناي اتكاء به دولت باشد چرا كه ممكن است دچار كاستي و غفلت شود.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه رشد درآمد ملي في النفسه معناي رشد ندارد بلكه ممكن است جرياني ضد توسعه را موجب گردد گفت: در برنامه هاي قبلي توسعه اگر چه اهداف آرماني وجود داشت اما اختلافات طبقاتي و ديگرعوارض منفي را شاهد بوديم كه از دلايل عمده اين اثرات فقدان برنامه استراتژيك بوده است چرا كه صرفا جهت گيري ها بر افزايش رشد اقتصادي تاكيد داشتند.

وي تاكيد كرد : معمولا محورهاي منابع طبيعي، فيزيكي و انساني از عوامل اساسي توليد ثروت در كشور هستند كه سهم اصلي را در توليد ناخالص ملي ايفا مي كنند. سهم طبيعي اين منابع در توسعه شامل 66 درصد عامل انساني ، 16 درصد عامل فيزيكي و كمتر از 20 درصد عوامل طبيعي است و به همين دليل با توجه به جمعيت جوان كشور به خصوص قشر تحصيل كرده مي توان اين امر را يك مزيت اقتصادي دانست چرا كه مي تواند بستر سازدستيابي به فناوري و تكنولوژي باشد.

