به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج آزمون مرحله دوم ورود به دوره راهنمایی مراکز آموزشی استعدادهای درخشان استان البرز به تفکیک جنسیت و محل تحصیل پذیرفته شدگان اعلام شده است.

در این زمینه پذیرفته شدگان باید به همراه والدین خود برای انجام امور ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ 15 تیرماه تا 22 تیرماه سال جاری به مدارس (مراکز ) تعیین شده مراجعه کنند.

همچنین اعلام اعتراضات احتمالی صرفا ازطریق مراجعه به مدارس محل تحصیل (پایه پنجم) و تکمیل فرمهای مربوطه امکان پذیر خواهد بود.

مهلت تحویل اعتراضات به مدرسه نیز تا تاریخ هشتم تیرماه است.

علاقمندان جهت اطلاع از اسامی وآدرس مراکز آموزشی استعدادهای درخشان برای مراجعه و ثبت نام پذیرفته شدگان باید در اسرع وقت به آدرس اینترنتی آموزش و پرورش استان البرز یعنی alborz.medu.ir مراجعه کنند.

