به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش به مناسبت سیصدمین سالگرد تولد دیوید هیوم فیلسوف تجربه گرای اسکاتلندی برگزار می‌شود.

دیوید هیوم در سال ۱۷۱۱ در ادینبرو واقع در اسکاتلند زاده شد. خانواده اش دوست داشتند که دیوید قاضی شود، اما او علاقه وافری به ادبیات داشت. در آغاز، برای کسب و کار به بریستول رفت، اما بزودی از آن دست کشید و به فرانسه رفت و به تحقیق و تفکر فلسفی پرداخت.

از آثار مهم او می‌‌توان به رساله درباره طبیعت آدمی و پژوهش درباره فهم آدمی و گفتارهای سیاسی اشاره کرد.

هیوم در فلسفه به واسطه دیدگاه‌های تجربه گرایانه و شک‌گرایانه شناخته می‌شود. برای هیوم این سؤال مطرح است که چرا که ما همیشه به دنبال علت هستیم و برای هر معلولی به دنبال علت می‌گردیم.

هیوم در مورد توالی‌ها معتقد است که وقتی یک موضوع علت معلولی قرار می‌گیرد در واقع این یک نوع عادت ذهنی است. ما بر اساس انباشت ذهنی برخی پدیده‌ها را علت پدیده‌ای دیگر تلقی می‌کنیم.

هیوم و معاصرانش، هیوم معاصر، زیبایی شناسی و ماهیت بشر، زیبایی شناسی و تفاوتهای انسانی و فلسفه نقد از جمله محورهای این همایش به شمار می‌روند.

فرازیبایی شناسی، زیبایی شناسی تجربی، زیبایی شناسی تاریخ، زیبایی و مطلوبیت، زیبایی اخلاقی و تراژدی سایر موضوعات مورد بررسی در این همایش به شمار می‌روند.