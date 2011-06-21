تصویر 10 کاریکاتور؛ از انقلاب بدون توقف تا هیولای اعتیاد!

به گزارش خبرگزاری مهر در کاریکاتورهای امروز، ناآرامیهای لبنان و تحولات لیبی و یمن بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ شرایط طرابلس

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری با اشاره به ناآرامیهای طرابلس (شمال لبنان) مسئله مسلح بودن اکثر ساکنان این شهر را به تصویر کشیده است.

شکوفه آزادی

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به رویش نهال آزادی در جهان عرب در پی قیامهای اخیر توجه دارد که البته برای رشد و نمو به عوامل متعددی نیازمند است.

ساعت فتنه در لبنان

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به ناآرامیهای اخیر در طرابلس (شمال لبنان) توجه دارد.

تجدید دوره دبیرکل

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به موافقت آمریکا با انتخاب مجدد "بان کی مون" به عنوان دبیرکل سازمان ملل در 5 سال آینده توجه دارد.

انقلاب بدون توقف

روزنامه السفیر لبنان امروز در کاریکاتوری به قیام ملتهای عربی توجه دارد که حاکمان نمی توانند جلوی آن بایستند و در نهایت با پیروزی ملتها دنبال می شود.

جنگ داخلی یمن

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به احتمال آغاز جنگ داخلی در یمن توجه دارد. البته طراح کاریکاتور طرح شورای همکاری خلیج فارس را در فرونشاندن آتش اختلافات در این کشور با وجود شکستهای قبلی موفقیت آمیز دانسته است!

تلاش بی ثمر 14 مارس

پایگاه خبری الانتقاد امروز در کاریکاتوری به تلاش جریان 14 مارس (سعد حریری) برای مانع تراشی در برابر عملکرد دولت جدید لبنان اشاره دارد.

هیولای اعتیاد!

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ظاهر جدید سرکرده القاعده!

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